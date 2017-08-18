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СБУ выясняет ситуацию с украинскими школьниками в РФ

Пятница, 18 августа 2017, 16:21
СБУ выясняет ситуацию с украинскими школьниками в РФ

Председатель СБУ Василий Грицак поручил сотрудникам службы разобраться с ситуацией по вывозу украинских школьников в РФ.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Председатель СБУ дал задание разобраться с этим", - сообщила она.

Как сообщалось, киевское отделение Российского центра науки и культуры 12 августа заявила, что отправило около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!".

Вывоз украинских учеников в РФ вызвало возмущение в Раде. Нардеп Наталья Веселова направила депутатский запрос в ряд украинских ведомств с требованием объяснить ситуацию.

Председатель СБУ Василий Грицак на брифинге 17 августа заявил, что ему ничего не известно о вывозе группы украинских школьников в Россию.

18 августа в Минобразования заявили, что не имеют права запрещать украинским школьникам ездить в страны-агрессора.

София Лукашова, для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУРосcия
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