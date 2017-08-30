Найцікавіше: 2004. Міліція чергує біля бігбордів з Януковичем 2008. Путін: Крим – український 2016. Безпорадні поліцейські у Миколаєві

2001, четвер

Ситуація в Україні з нападом на журналістів не має аналогів в Європі, заявив генсек "Репортерів без кордонів" Робер Менар. Він написав відкритого листа президентові Леоніду Кучмі. "Тільки 2001 року 2 журналісти були убиті, на вісьмох скоєні напади, 2 з яких призвели до важких наслідків", – нагадав Менар у листі.

2002, п’ятниця

Віце-прем'єр Володимир Семиноженко знайшов вбивчий аргумент, чому необхідно продовжити на два роки повноваження діючого президента. Все тому, що стан перманентної виборчої кампанії в Україні настільки захлеснув органи влади, що вони не здатні ефективно працювати.

2003, субота

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко била би непоганим прем’єром, вважає сама Тимошенко. Вона наполягає на тому, що перед висуненням єдиного кандидата від опозиції на президентських виборах 2004 року потрібно домовитися і про розділ певних посад, коли той переможе.

2004, понеділок

– Тому що занадто цінний. Щоночі на Закарпатті патрульні МВС охороняють бігборди кандидата в президенти Віктора Януковича. По дві людини на кожне панно. А на Полтавщині затримали двох студенток, які розмалювали бігборд Януковича помадою. Дівчата вибрали об’єктом для малювання плакат, що розташовувався біля місцевої адміністрації.

– У лікарні помер житомирський агітатор за Ющенко Алік Асланов, який вчинив самоспалення перед районною прокуратурою на Житомирщині. Одно з підприємств заборгувало батьку п’ятьох дітей гроші, а надати комбайн для обмолоту збіжжя в рахунок боргу відмовилось. Асланов шукав правди у місцевих чиновників, і врешті решт почув у РДА, що отримає комбайн лише коли перестане агітувати за Ющенка. Від відчаю Асланов відправився за бензином.

2005, вівторок

Де Віктор Янукович? Член Партії регіонів Тарас Чорновіл запевняє, що той перебуває за кордоном, оскільки одержав попередження про загрозу арешту. За словами прес-секретаря Ганни Герман, Янукович в Україні і навіть особисто купував квіти своїй першій вчительці.

2006, середа

Універсал національної єдності у дії. Кабмін Януковича урізав повноваження президента Ющенка: президенту заборонили давати доручення урядові. А в проект програми діяльності Кабміну з 2006 до 2011 року внесли визнання російської мови другою державною.

2007, четвер

– Проходить пора "Пори", яка виросла з громадського руху але так й не стала значущою політичною силою. Спробі "Пори" увійти в парламент в составі НУНС перешкоджає партійний клон, якому Мінюст видав документи партії. НУНС оскаржує це в суді. Політологи вважають, що скандал з реєстрацією вигідний всім, окрім самої Пори.

– В Україні дорожчає житло. У 2006 році ріст цін на нерухомість склав близько 65%, підрахували забудовники. А до кінця року прогнозують зріст на 30-40%. Середня вартість квартир в обласних центрах – $1495 за 1 кв. м.

2008, субота

"Крим не є ніякою спірною територією... Росія давно визнала кордони сьогоднішньої України". Президент РФ Володимир Путін називає провокацією розмови про те, що наступною метою Росії може бути Крим.

2009, неділя

– "Яка резиденція, якщо це не резиденція, це звичайний будинок. Можна будинок 600 кв. метрів загальної площі назвати резиденцією? […] Жодних там ознак резиденції і близько немає". Віктор Янукович про Межигір’я.

– 29 серпня у Донецьку урочисто відкрили стадіон "Донбас Арена". На свято запросили 3 тисячі vip-гостей. Стадіон став першим у східній Європі, спроектованим та побудованим у відповідності зі стандартами УЄФА для категорії "еліт".

2010, понеділок

– Верховна Рада ухвалила зміни до закону про місцеві вибори. З нього виключається критерій про обов’язковий для партії рік існування для участі в виборах – це дозволить балотуватися політсилам Яценюка та Тігіпка. А також збільшується склад територіальних виборчих комісій та надається право подавати кандидатури усім партіям – це знизить кількість представників опозиції у виборчкомах.

– Рішенням Київського апеляційного адмінсуду у телеканалу ТВі відібрали всі ефірні частоти. Тепер він доступний лише в кабельних мережах і на супутнику. У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення заявили про готовність до проведення нового прозорого конкурсу на частоти, відібрані у ТВі.

– Зі 105 мільярдів гривень державних коштів, які у 2009 році були використані на закупівлю товарів, робіт та послуг, 30 млрд витрачені на закупівлі в одного учасника (виконавця). Про це заявила ГПУ після проведеної перевірки державних закупівель у 2009-2010 роках.

2011, вівторок

– 65-річну пенсіонерку Галину Швидку посадили на 10 діб за те, що вона відрізала ім’я президента від стрічки на букеті квітів. Букет був покладений біля пам’ятнику Тарасові Шевченку у Києві. "Тарасу Шевченку від Віктора Януковича" значилося на стрічці.

– За Фрейдом. "За результатами дослідження, оприлюдненого на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Україна – 56 місце [за рівнем освіти], а ми – на 72-му", – розповів міністр освіти Дмитро Табачник. 72 сходинку займає Росія.

– У Печерському райсуді Києва по "справі Гонгадзе" почали допитувати екс-начальника департаменту зовнішньої розвідки МВС Олексія Пукача. Засідання закрите, тому про подробиці розповідають його учасники. Адвокат Валентина Теличенко каже, що Пукач частково визнав свою провину. А за словами журналіста Олексія Подольського, Пукач назвав прізвища Кучми, Литвина та Кравченка.

2012, четвер

– За рішенням Харківської облради російська мова отримала статус регіональної у всій області. А от у Закарпатті відмовилися затвердити угорську мову регіональною, пояснюючи це тим, що облрада не має відповідних повноважень.

– У порівнянні з 2011 роком тиражі книг російською мовою зросли в Україні на 76%. Це підрахували у Книжковій палаті України.

2013, п’ятниця

Україна скорочує обсяги споживання російського газу, повідомив президент Віктор Янукович. Все – через занадто високу його вартість та "принизливі аргументи" російської сторони, які висуваються під час переговорів.

Також Янукович пообіцяв, що питання про те, куди має вступити країна – в Європейський чи Митний союз – буде вирішено на референдумі.

2014, субота

– З оточення в Іловайську продовжують виходити українські військові. Вранці до опорного пункту в Комсомольському дійшли перші 28 бійців. Пізніше в ГПУ підрахують: у серпні 2014 року через Іловайську трагедію загинули 366 українських бійців, 429 були поранені, а 300 потрапили у полон.

– Майже тисяча жителів Маріуполя сформували чергу на блокпості з боку виїзду з міста у напрямку Новоазовська. Серед тих, хто хоче залишити місто, багато жінок і дітей.

– В Алжирі зазнав катастрофи вантажний літак АН-12 з українським екіпажем. Всі сім членів екіпажу загинули.

2015, неділя

Російська ФСБ намагалася завербувати трьох українських рибалок, яких викрали неподалік від українсько-російського кордону та перевезли на територію Росії. "При цьому застосовувався психологічний тиск, фізичне насилля, лунали погрози, у тому числі щодо ув’язнення у разі відмови", - повідомили в СБУ. Через три дні рибалок передали українським прикордонникам.

2016, вівторок

– Один український військовий загинув та 11 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Прес-служба першого заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка спростувала інформацію про купівлю їм медіа-активів. Раніше з’явилась інформація про те, що оточення Петра Порошенка хоче розширити сферу медіавпливу президента.

У 2017 телеканал Тоніс змінить власника та назву. Купівлю цього медіа ЗМІ пов’яжуть з Кононенком.

– Мережу сколихнуло відео з Миколаєва. Двоє дебоширів напали на таксиста. На виклик приїхали дві машини патрульної поліції. Але поліцейські виявилися нездатними приборкати чоловіків. Одного врешті-решт затримали, а другому дозволили сісти в свій автомобіль.

Рустем Халілов, для УП