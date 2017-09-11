В "Шегинях" незаконно перешли границу 60 человек, 6 протоколов уже в суде - ГПС

По предварительным оценкам пограничников, 10 сентября украинскую государственную границу в пункте пропуска "Шегини" пересекли около 6 десятков человек.



Об этом на брифинге 11 сентября сообщил председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал.



"Мы рассматриваем около 60 человек", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.



По словам главного пограничника, статья 204 прим.1 Административного кодекса - "незаконное пересечение государственной границы" - имеет санкцию штрафа от 1700 до 3500 или 15 суток административного ареста



Цигикал отметил, что сейчас в пункте пропуска работают следователи Национальной полиции, военной прокуратуры, которые осуществляют допросы граждан, непосредственно бывших на пункте пропуска "Шегини" и незаконно пересекших границу, которые теперь возвращаются в пункт пропуска.



"6 лицам уже оформлено протоколы об административном нарушении и направлено в суд и сейчас 9 человек еще оформляются. Это в том числе и журналисты", - сказал глава ГПС.

Кроме того, в деле фигурируют 332 статья Уголовного кодекса – организация незаконной переправы, и еще более тяжелая статья 141 статья - препятствование законным действиям Вооруженных сил Украины или других военных формирований, отметил Цигикал.



"И мы понимаем, что здесь нужно смотреть, кто непосредственно возглавлял эту акцию, давал соответствующие команды для массовых беспорядков на государственной границе", – сказал глава ГПС.



По его словам, правоохранители анализируют видеоматериалы с камер наблюдения и разнообразные ролики с Youtube.



"Все видели видео с польской стороны, как вежливо себя вели все участники этой акции с польскими пограничниками. И никто там ничего не устраивал... И как они вели себя с украинской.. В том числе сейчас устанавливаем лиц, имеющих неизвестно какое гражданство... Были там и лица грузинской национальности, вступали в полемику с заместителем начальника регионального управления полковником Краснопортко", – заявил Цигикал.



По его словам, следователи будут устанавливать лиц, причастных к организации беспорядков, и направлять в суд протоколы по статье 185 прим. 10.

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