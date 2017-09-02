В ГПУ рассказали об арестованных деньгах и имуществе бывших чиновников

Правительство Лихтенштейна заморозило активы экс-министра доходов и сборов Александра Клименко и его близкого окружения на сумму около 20 миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры в ответ на запрос эксперта центра "Эйдос" Глеба Каневского.

По сообщению ГПУ, Клименко подозревается в участии в преступной организации, организованной экс-президентом Виктором Януковичем, и в совершении уголовных преступлений по ч. 1 ст.255, ч.4 ст. 28 ч.2 ст.364 УК Украины и в отмывании течение 2011-2017 гг. средств, полученных преступным путем (ч.3 ст. 209 УК) .

"С целью предотвращения возможности скрыть и отчуждить имущество, добытое преступным путем ... наложен арест на 154 объекта недвижимого имущества, 20 транспортных средств, 1000 железнодорожных полувагонов, корпоративные права юрлиц", - сообщили в ГПУ.

В производстве Генпрокуратуры находится 36 уголовных производств по подозрению 27 бывших чиновников, которые объявлены в государственный розыск.

"На имущество 13 из них и связанных с ними лиц наложен арест ... В уголовных процессах в отношении этих лиц арестованы 30 единиц автотранспорта, 8 единиц водного транспорта, 57 земельных участков, 164 жилых объекта, 15 - нежилых, 32 гаражных помещения, картины, иконы, ценные вещи и оружие", - говорится в сообщении ГПУ.

На территории Украины наложены аресты на средства в сумме 34 094,8 тыс. грн, 2312,4 тыс. долларов, 192,4 тыс. евро, ценные бумаги стоимостью 722 млн грн и 5,5 млн долларов, а также на уставные капиталы общей стоимостью 1003998,6 тыс. грн.

"На банковских счетах за рубежом заблокировано 500 тыс. долларов, 7600 тыс. евро и 13 600 тыс. швейцарских франков, наложен арест на 500 тыс. долларов", - сообщили в ГПУ.

Кроме того следователями управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями в производствах по подозрению экс-чиновников наложен арест на их имущество.

"32 и 1/4 объекта недвижимого имущества, 6 транспортных средств, 44 204 тыс. долларов, 686 тыс. евро, 73 375 тыс. швейцарских франков, 4357 тыс. грн, 53,8 кг золота", - отметили в Генпрокуратуре.

Также в ГПУ заявили, что сведения о суммах средств укаазанных лиц на счетах и ​​стоимость недвижимого имущества в Украине или за рубежом являются информацией с ограниченным доступом и обнародованию не подлежит.

Как известно, в рамках расследования относительно преступной группы экс-президента Виктора Януковича были задержаны 24 бывших руководителей Министерства доходов и сборов.

Полиция собрала доказательства, что налоговая служба при руководстве экс-главы Миндоходов и сборов Александра Клименко нанесла государству ущерб из-за непоступления в бюджет налогов на сумму 95,921 млрд гривен.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что за время Майдана Клименко вывел более 788 млн долларов.

Также Матиос сообщил, что партнеры экс-министра доходов и сборов пошли на сделку со следствием.

Украинская правда