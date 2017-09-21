Депутата-"радикала" Хачатряна арестовали на 60 суток без залога

41 просмотр
Четверг, 21 сентября 2017, 11:04

Суд избрал меру пресечения в виде 60 суток ареста без права внесения залога для депутата Миргородского горсовета от "Радикальной партии Ляшко" Хачатура Хачатряна, подозреваемого в убийстве депутата от ВО "Свобода" Олега Супруненко.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Сегодня Октябрьский райсуд Полтавы избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права внесения залога для депутата Миргородского горсовета", - сказал Тракало.

Он отметил, что такую меру пресечения избрал суд 20 сентября для 2 других задержанных по подозрению в этом убийстве.

Как известно, ранее Олег Ляшко сообщил, что депутата Миргородского горсовета от "Радикальной партии Ляшко" Хачатура Хачатряна задержали за убийство его коллеги-депутата от ВО "Свобода" Олега Супруненко.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердил источник в полиции.

Позже Тракало сообщил, что правоохранители задержали 3 человек, среди которых и депутат Миргородского городского совета, по подозрению в убийстве депутата от ВО "Свобода" Олега Супруненко.

Супруненко избили 12 июля, 7 августа он умер, так и не выйдя из комы. Ему было 29 лет. 

Ирина Балачук, УП

Темы: Ляшко убийство суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
За убийство "свободовца" задержали 3 человек, среди них депутат – полиция 20 сентября 2017, 12:20
Депутата-"радикала" задержали за убийство – Ляшко 20 сентября 2017, 09:35
Ляшко показывает журналистам дом родственников, а машины прячет – СМИ 5 сентября 2017, 13:34
powered by lun.ua
Главные новости
В Умани прогремел взрыв, пострадал подросток из Израиля
В Запорожье не будут показывать фильм о "крымской весне"
В оккупированном Крыму у "Ночных волков" Путина отобрали часть земли
Хроника 21 сентября. Янукович стал "проффесором", а Тимошенко получила Божье благословение
Все новости
Фото дня

Как теперь выглядит в Донецке стадион "Шахтер"

фото

Мост Патона, Подгорецкий замок: 12 самых популярных фотомест в Украине

исследование

Одиночество в сети: Специалисты назвали Instagram наиболее угрожающим для человека