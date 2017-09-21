Депутата-"радикала" Хачатряна арестовали на 60 суток без залога

Суд избрал меру пресечения в виде 60 суток ареста без права внесения залога для депутата Миргородского горсовета от "Радикальной партии Ляшко" Хачатура Хачатряна, подозреваемого в убийстве депутата от ВО "Свобода" Олега Супруненко.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Сегодня Октябрьский райсуд Полтавы избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права внесения залога для депутата Миргородского горсовета", - сказал Тракало.

Он отметил, что такую меру пресечения избрал суд 20 сентября для 2 других задержанных по подозрению в этом убийстве.

Как известно, ранее Олег Ляшко сообщил, что депутата Миргородского горсовета от "Радикальной партии Ляшко" Хачатура Хачатряна задержали за убийство его коллеги-депутата от ВО "Свобода" Олега Супруненко.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердил источник в полиции.

Позже Тракало сообщил, что правоохранители задержали 3 человек, среди которых и депутат Миргородского городского совета, по подозрению в убийстве депутата от ВО "Свобода" Олега Супруненко.

Супруненко избили 12 июля, 7 августа он умер, так и не выйдя из комы. Ему было 29 лет.

Ирина Балачук, УП