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Депутата-"радикала" Хачатряна арестовали на 60 суток без залога

Четверг, 21 сентября 2017, 11:04

Суд избрал меру пресечения в виде 60 суток ареста без права внесения залога для депутата Миргородского горсовета от "Радикальной партии Ляшко" Хачатура Хачатряна, подозреваемого в убийстве депутата от ВО "Свобода" Олега Супруненко.

Об этом "Украинской правде" сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Сегодня Октябрьский райсуд Полтавы избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права внесения залога для депутата Миргородского горсовета", - сказал Тракало.

 
Хачатур Хачатрян
Фото з facebook ВО "Свобода" Полтава

Он отметил, что такую меру пресечения избрал суд 20 сентября для 2 других задержанных по подозрению в этом убийстве.

Как известно, ранее Олег Ляшко сообщил, что депутата Миргородского горсовета от "Радикальной партии Ляшко" Хачатура Хачатряна задержали за убийство его коллеги-депутата от ВО "Свобода" Олега Супруненко.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердил источник в полиции.

Позже Тракало сообщил, что правоохранители задержали 3 человек, среди которых и депутат Миргородского городского совета, по подозрению в убийстве депутата от ВО "Свобода" Олега Супруненко.

Супруненко избили 12 июля, 7 августа он умер, так и не выйдя из комы. Ему было 29 лет. 

Ирина Балачук, УП

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Темы: Ляшко Олегубийствосуд
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