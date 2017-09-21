Депутата-"радикала" Хачатряна арештували на 60 діб без застави

Суд обрав запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту без права внесення застави для депутата Миргородської міськради від "Радикальної партії Ляшка" Хачатура Хачатряна, підозрюваного в убивстві депутата від ВО "Свобода" Олега Супруненка.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Сьогодні Жовтневий райсуд Полтави обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без права внесення застави для депутата Миргородської міськради", - сказав Тракало.

Він зазначив, що такий самий запобіжний захід обрав суд 20 вересня для двох інших затриманих за підозрою у цьому вбивстві.

Як відомо, раніше Олег Ляшко повідомив, що депутата Миргородської міськради від "Радикальної партії Ляшка" Хачатура Хачатряна затримали за вбивство його колеги-депутата від ВО "Свобода" Олега Супруненка.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердило джерело в поліції.

Пізніше Тракало повідомив, що правоохоронці затримали 3 осіб, серед яких і депутат Миргородської міської ради, за підозрою у вбивстві депутата від ВО "Свобода" Олега Супруненка.

Супруненко побили 12 липня, 7 серпня він помер, так і не вийшовши з коми. Йому було 29 років.

Ірина Балачук, УП