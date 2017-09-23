В Минобороны рассказали о карьере "министра" Тимофеева в ОРДО

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Суббота, 23 сентября 2017, 13:43

Александр Тимофеев по кличке "Ташкент" - так называемый вице-премьер, министр доходов и сборов ОРДО, на которого было совершено покушение в Донецке 23 сентября, присоединился к боевикам весной 2014 года и воевал за Донецкий аэропорт.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Тимофеев участвовал в боях на стороне боевиков в рядах НВФ "Оплот", в частности - за Донецкий аэропорт", - сообщил Лысенко.

Заняв высокий пост в оккупационной администрации, Тимофеев стал куратором экономического блока "ДНР".

"За минувшие несколько лет он существенно обогатился и нажил много врагов среди других сепаратистов, российских кураторов и простых граждан, ограбленных оккупантами", - заявил Лысенко.

"Инцидент, произошедший в Донецке - закономерный этап в длительной преступной карьере Тимофеева", - подытожил он.

Украинская правда

Темы: "ДНР" Донбасс
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