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У Міноборони розповіли про кар'єру "міністра" Тимофєєва в ОРДО

Субота, 23 вересня 2017, 13:43

Олександр Тимофєєв на прізвисько "Ташкент" - так званий віце-прем'єр, міністр доходів та зборів ОРДО, на якого було скоєно замах у Донецьку 23 вереcня, приєднався до бойовиків  навесні  2014 року і воював за Донецький аеропорт. 

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко. 

"Тимофєєв брав участь у боях на боці бойовиків у лавах НЗФ "Оплот", зокрема - за Донецький аеропорт", - повідомив Лисенко. 

Посівши високу посаду в окупаційній адміністрації, Тимофєєв став куратором економічного блоку "ДНР".

"За минулі кілька років він суттєво збагатився та нажив багато ворогів серед інших сепаратистів, російських кураторів та простих громадян, пограбованих окупантами", - заявив Лисенко.

"Інцидент, що стався у Донецьку - закономірний етап у тривалій злочинній  кар'єрі Тимофєєва", - підсумував він.

Як відомо, вранці 23 вересня у центрі окупованого Донецька в районі проспекту Миру сталися два вибухи, про що повідомили росЗМІ.

За даними "РІА Новости", було підірвано машину "міністра доходів і зборів ДНР" Олександра Тимофєєва, він перебуває у критичному стані. 

Водночас онлайн-ресурс бойовиків "ДАН" з посиланням на прес-службу "Міндоходів" підтвердив факт вибуху автомобіля Тимофєєва, проте заперечив, що він перебуває у критичному стані. 

Бойовики ОРДО заявили, що внаслідок вибуху у центрі Донецька постраждали 8 осіб, а стан "міністра" Олександра Тимофєєва - важкий. 

Українська правда

Теми: ДНРДонбас
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