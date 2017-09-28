Главные новости дня – за 60 секунд

Взрывы в Калиновке, нота от Беларуси, закон об образовании, поставки украинского оружия в Южный Судан, гибель пограничников, обыски в Минсоцполитики, Саакашвили, Абромавичус – новости, которые обсуждали 28 сентября.

О взрывах в Калиновке. Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что следствие не установило никаких диверсионных групп, которые могли бы поджечь склады боеприпасов в Калиновке Винницкой области.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что ответственность за пожар на складах боеприпасов несет вся вертикаль руководства обороны страны, начиная с начальника Генерального штаба Виктора Муженко.

Муженко же заявляет, что его или его подчиненных не получится обвинить в бездействии в ситуации.

Также Минобороны заявляет, что одиночные взрывы на военном арсенале могут продолжаться еще в течение 3-4 дней.

Из хорошего. Движение автомобильного транспорта в районе Калиновки восстановлено. А Гройсман заявляет, что в районе Калиновки Винницкой области саперы завершили очистку территории от взрывоопасных предметов и люди могут возвращаться домой.

О ноте от Беларуси. Министерство иностранных дел Беларуси вручило послу Украины Игорю Кизиму ноту в связи с нарушением воздушного пространства страны с украинской стороны.

При этом Государственная пограничная служба Украины заверяет, что никакого нарушения воздушного пространства Беларуси не было.

О законе об образовании. Выводы Совета Европы о новом законе Украины об образовании и результаты переговоров с соседними странами могут лечь в новую редакцию закона о среднем образовании.

О поставках украинского оружия в Южный Судан. "Южный Судан – это страна, которая является членом Организации Объединенных Наций, это страна, которая признана Украиной, это страна, которая имеет посольство в Украине. Не существует сегодня каких-то ограничений, санкций, принятых Организацией Объединенных наций по отношению к этой стране, и поэтому говорить, что Украина нарушила какие-то санкции – это некорректно, непрофессионально, потому что таких санкций просто нет", - заявил Турчинов.

О гибели пограничников. Двое пограничников погибли, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве в четверг вечером на участке отдела "Станично-Луганское".

Об обысках в Минсоцполитики. Генпрокуратура совместно с Нацполициею провела обыски в Министерстве соцполитики. Обыски проведены в рамках расследования уголовного производства в отношении должностных лиц Минсоцполитики по факту "содействие ними руководителям коммерческих структур в осуществлении незаконного импорта товаров на территорию Украины без уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет".

О Саакашвили. Администрация Президента отказалась предоставить копию указа президента о прекращении гражданства Михэила Саакашвили, сославшись на ее конфиденциальность.

Об Абромавичусе. Апелляционный суд обязал экс-министра экономического развития Айвараса Абромавичуса опровергнуть заявление в адрес нардепа от БПП Игоря Кононенко.