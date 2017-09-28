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Гройсман про Калинівку: Люди можуть повертатися додому

Четвер, 28 вересня 2017, 16:41

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що в районі Калинівки Вінницької області сапери завершили очистку території від вибухонебезпечних предметів.

Про це прем'єр повідомляє на Facebook.

"Надважлива новина з Калинівки: о 15:00 завершено очистку від вибухонебезпечних предметів населених пунктів поблизу арсеналу, з яких проводилася евакуація місцевих мешканців. Люди можуть повертатись!", – написав він.

Увечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області. Це призвело до детонації снарядів.

В Калинівці дві особи зазнали травм, їх госпіталізували до медичних закладів.

З населених пунктів у 10-кілометровій зоні було евакуйовано 30 тисяч осіб.

За фактами вибухів у Калинівці порушено справу з попередньою кваліфікацією "диверсія".

Слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу Збройних сил України в Калинівці Вінницька області.

Cекретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов зазначив, що пожежі на складах в Балаклії і Калинівці завдали найбільшого удару по обороноздатності України з початку війни.

На думку Турчинова, відповідальність за пожежу на складах боєприпасів у Вінницькій області несе вся вертикаль оборонного керівництва країни, починаючи з начальника Генерального штабу.

Сам голова Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявляє, що його чи його підлеглих не вдасться звинуватити у бездіяльності в ситуації, яка виникла у Калинівці.

Українська правда

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Теми: надзвичайна подіяВінницька область
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