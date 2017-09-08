Боевики подтвердили, что журналист Васин находится у них

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Пятница, 8 сентября 2017, 14:23

Представители ОРДЛО подтвердили наличие имени журналиста Станислава Асеева (Васина) в списках на обмен.

Об этом представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по конфликту на Донбассе Ирина Геращенко сообщила "Радио Свобода".

"Очень сложно шли переговоры, выбивание, по сути, этой информации, что Асеев находится у них. Место его содержания они официально нам не дали – просто подтвердили, что Станислав у них, и он включен в списки на освобождение, которые мы сейчас обсуждаем", – сказала она.

"Мы знаем место содержания Станислава", – добавила парламентарий.

Геращенко отметила, что переговоры длились в течение месяца.

По ее словам, украинская сторона в переговорах добивалась возможности посещения Васина координатором ОБСЕ Тони Фришем, который в конце августа был в Донецке с целью мониторинга условий содержания заложников, но его допустили лишь к макеевской колонии, где содержит военнослужащих.

"К сожалению, к Стасу не было доступа ни одной международной организации – ни ОБСЕ, ни ООН, ни Международного комитета Красного креста", – сказала Геращенко.

По ее словам, к Асевву также не допускают родственников и не дают ему права на звонок матери.

"Мы делаем все как для освобождения Асеева, так и для освобождения Романа Сущенко из российской тюрьмы, поскольку Минские соглашения требуют освобождения всех незаконно удерживаемых. Поверьте, прилагаются все усилия", – сказала представитель Украины в трехсторонней контактной группе

Как известно, связь с донецким блоггером и автором Радио Донбас.Реалии Станиславом Васиным (настоящая фамилия Асеев) пропала 2 июня в Донецке.

Представители ОРДО заявляли, что у них нет информации о его судьбе.

Главный редактор Радио Свободная Европа/Радио Свобода Ненад Пеич призывал к освобождению блоггера.

К выяснению его судьбы и освобождению в случае плена призвали ряд правозащитных и журналистских сообществ: союзы журналистов Украины и России, "Репортеры без границ", Комитет защиты журналистов (США), "Международная амнистия".

Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека также беспокоилась о его судьбой.

Украина ожидает освобождения 132 своих граждан, а пророссийские боевики требуют от Киева выдать 600 человек.

Темы: политзаключенные заложники Донбасс СМИ
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