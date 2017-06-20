Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

К требованиям освободить журналиста Васина присоединился Союз журналистов России

Вторник, 20 июня 2017, 16:47

Союз журналистов России совместно с Национальным союзом журналистов Украины во вторник в Вене подписали обращение с требованиями освободить недавно пропавшего в ОРДО Станислава Васина (Асеева).

Об этом сообщил в Facebook журналист "Радио Свободы" Андрей Дехтяренко.

"Только что в Вене на #fomconf2017 (конференция ОБСЕ, посвященная свободе слова - УП) председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов подписал инициированное НСЖУ обращение к международному сообществу - о прояснении судьбы и освобождении блогера и журналиста Станислава Васина (Асеева), который пропал на территории, подконтрольной "ДНР"", - написал Дихтяренко.

В самом заявлении отмечается:

"Представители журналистских организаций Украины (Национальный союз журналистов Украины) и Российской Федерации (Союз журналистов России), участники международной конференции ОБСЕ "Свобода СМИ в условиях нестабильности" в Вене, выражают глубочайшую обеспокоенность судьбой донецкого журналиста Станислава Асеева".

Организации призвали приложить максимум усилий для освобождения журналиста.

"Призываем Международное сообщество приложить максимум усилий для выяснения судьбы нашего коллеги Станислава Асеева и его освобождения", - призывают они.

Как сообщалось, Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека работает над поиском недавно пропавшего в оккупированном Донецке блогера Станислава Асеева, известного под псевдонимом - Станистлав Васин.

В СБУ заявили, что Станислав Асеев действительно исчез в начале июня на оккупированной территории.

Национальный союз журналистов Украины призвал ОБСЕ к поискам пропавшего в ОРДО журналиста Васина.

Как известно, Станислав Асеев родился 1 октября 1989 года. С момента оккупации жил в Донецке. Последний раз он выходил на связь 2 июня. По информации "Украинской правды", он жив.

Прочитать колонки на "Украинской правде" Станислава Васина можно по этой ссылке.

Украинская правда

Темы: СМИДонбасссвобода словаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Все новости...
СМИ
СМИ узнали детали нового пакета помощи для Украины от Германии
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
Последние новости
13:35
фотоАппарат Curiosity снял на Марсе известный символ из "Звездного пути"
13:34
Google увольняет еще сотни сотрудников – теперь в команде по продаже рекламы
13:31
Одесскую область атаковали ракетами "Оникс" перед рассветом: разрушили помещение для скота
13:14
Россияне на ВОТ увеличат количество Росгвардии и ФСБ из-за провала паспортизации - ГУР
13:10
Каждый второй пенсионер в Украине получает меньше 4 тысяч
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест
Все новости...
Реклама: