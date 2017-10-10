НАПК нашло нарушение в декларации Довгого

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило нарушение в декларации депутата Верховной Рады от "Воли народа" Олеся Довгого за 2015 год.

Об этом говорится в решении НАПК №895 от 5 октября.

Выяснилось, что нардеп не указал в разделе "Объекты недвижимости" сведения о квартире в Киеве, которой пользуется его жена и которая является фактическим местом проживания Довгого.

Согласно объяснениям Довгого, в собственности жены в 2015 году не было никакой недвижимости.

Согласно информационной справке из Госреестра прав на недвижимость, сведения об объектах недвижимости, принадлежащих жене на праве частной собственности, включая совместную собственность, отсутствуют.

Однако, отмечается, не указав имущество, которое было в пользовании жены, Довгий не выполнил требования п. 2 ч. 1 ст. 46 закона "О предотвращении коррупции".

В то же время НАПК не выявил нарушений в декларации Довгого в части точности оценки задекларированных активов. Также не обнаружено конфликта интересов и фактов незаконного обогащения.

"Признаков правонарушений, предусмотренных ст. 172 Кодекса Украины об административных правонарушениях и ст. 336 Уголовного кодекса Украины, не обнаружено", - подытожили в НАПК.

В то же время отмечается, что Довгий должен подать декларацию с достоверными данными.

Сообщается, что НАПК во время проверки не получил информации от Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве.

Как известно, 2015 года Довгий задекларировал 95 картин XIX-XXI вв, 10 статуй, 11 наручных часов и 1,5 миллиона долларов наличными.

21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с Олеся Довгого.

22 сентября Луценко подписал сообщение о подозрении депутату Довгому.



Довгого подозревают в дерибане земли на Жуковом острове в Киеве, что нанесло государству ущерб на 82 миллиона гривен.

Читайте также: "Секретарь дьявола". Как Луценко ловил и не поймал Довгого