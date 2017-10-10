НАЗК знайшло порушення у декларації Довгого
Національне агентство із запобігання корупції виявило порушення у декларації депутата Верховної Ради від "Волі народу" Олеся Довгого за 2015 рік.
Про це йдеться у рішенні НАЗК №895 від 5 жовтня.
З'ясувалося, що нардеп не зазначив у розділі "Об'єкти нерухомості" відомості про квартиру в Києві, якою користується його дружина і яка є фактичним місцем проживання Довгого.
Згідно з поясненнями Довгого, у власності дружини в 2015 році не було ніякої нерухомості.
Відповідно до інформаційної довідки з Держреєстру речових прав на нерухомість, відомості про об'єкти нерухомості, які належать дружині на праві приватної власності, включаючи спільну власність, відсутні.
Однак, відзначається, що не вказавши майно, яке було у користуванні дружини, Довгий не виконав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 закону "Про запобігання корупції".
Водночас НАЗК не виявив порушень у декларації Довгого у частині точності оцінки задекларованих активів. Також не виявлено конфлікту інтересів і фактів незаконного збагачення.
"Ознак правопорушень, передбачених ст. 172 Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст. 336 Кримінального кодексу України, не виявлено", - підсумували у НАЗК.
Водночас наголошується, що Довгий повинен подати декларацію з достовірними даними.
Повідомляється, що НАЗК під час перевірки не отримав інформації від Головного управління Державної фіскальної служби в Києві.
Як відомо, за 2015 рік Довгий задекларував 95 картин XIX-XXI ст, 10 статуй, 11 наручних годинників і 1,5 мільйона доларів готівкою.
21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з Олеся Довгого.
22 вересня Луценко підписав повідомлення про підозру депутату Довгому.
Довгого підозрюють у дерибані землі на Жуковому острові в Києві, що завдало державі збитків на 82 мільйона гривень.
Читайте також: "Секретар диявола". Як Луценко ловив та не впіймав Довгого