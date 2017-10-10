Аваков назвал хорошими перспективы возвращения Донбасса

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Вторник, 10 октября 2017, 14:49

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает хорошими перспективы фактического возврата Донбасса в состав Украины.

Об этом он заявил журналистам в США на выставке вооружения "AUSA-2017".

На вопрос, как он оценивает перспективы миротворческой миссии на Донбассе, Аваков ответил:

"Я оцениваю перспективы того, чтобы вернуть Донбасс в Украину, как хорошие. А как это будет – через миротворческую миссию или через освободительное движение, или какими-то другими способами…"

"Каждый должен делать то, что должен, – и тогда будет хорошо", – добавил министр.

Комментируя критическую реакцию некоторых парламентариев на два президентских законопроекта о Донбассе, он сказал: "Это их политическая цель – создавать провокацию, а не читать законы. Я думаю, что когда почитают закон о реинтеграции – я называю его законом о деоккупации, – это тот закон, который нужен".

"Дискуссия по другим законам – вопрос, который нужно решать в обществе. Чего мы хотим и когда. Нужно жить не собственными политическими интересами, а интересами страны", – добавил Аваков.

Он отметил: "Мои политические интересы не всегда соответствуют тем интересами, ради которых я поступаю так, как я поступаю. Это политические, репутационные потери – но это благо для страны. Многим депутатам стоило бы этому поучиться, а не тащить шашку в парламент воюющей страны".

Зажжение шашки в сессионном зале глава МВД назвал недопустимым.

Алена Рощенко, УП

Темы: Аваков Донбасс миротворцы
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