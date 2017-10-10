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Аваков назвав хорошими перспективи повернення Донбасу

Вівторок, 10 жовтня 2017, 14:49

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає хорошими перспективи фактичного повернення Донбасу до складу України.

Про це він заявив журналістам у Києві на виставці "Зброя та безпека – 2017".

На запитання, як він оцінює перспективи миротворчої місії на Донбасі, Аваков відповів:

"Я оцінюю перспективи того, щоб повернути Донбас в Україну, як гарні. А як це буде – через миротворчу місію чи через визвольний рух, чи якимось іншими способами...". 

"Кожен має робити те, що повинен, – і тоді буде добре", – додав міністр.

Коментуючи критичну реакцію деяких парламентарів на два президентських законопроекти щодо Донбасу, він сказав: "Це їхня політична мета – створювати провокацію, а не читати закони. Я думаю, що коли почитають закон про реінтеграцію – я називаю його законом про деокупацію, – то це той закон, який потрібен".

"Дискусія про решту законів – питання, яке потрібно вирішувати у суспільстві. Чого ми хочемо й коли. Потрібно жити не власними політичними інтересами, а інтересами країни", – додав Аваков.

Він зазначив: "Мої політичні інтереси не завжди відповідають тим інтересами, заради яких я вчиняю так, як я вчиняю. Це політичні, репутаційні втрати – але це благо для країни. Багатьом депутатам варто було б цього повчитися, а не тягнути шашку в парламент країни, яка воює".

Запалювання шашки у сесійній залі голова МВС назвав неприпустимим.

Як відомо, 6 жовтня у Верховній Раді ухвалили за основу президентський законопроект про державну політику щодо окупованої частини сходу, а в цілому ухвалили законопроект про продовження на рік закону щодо особливого порядку самоврядування на Донбасі.

Перед ухваленням останнього депутат-"свободівець" Юрій Левченко запалив у сесійній залі димову шашку, але депутат від "Народного фронту" Андрій Тетерук виніс її з зали.  

Олена Рощенко, УП, уточнено

Теми: АваковДонбасмиротворці
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