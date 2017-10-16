Националисты заявили, что взяли вертолетную площадку Януковича под свой контроль

Представители "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" заявили, что взяли здание вертолетной площадки экс-президента Виктора Януковича на Парковой дороге в Киеве под свой контроль.

Об этом говорится в заявлении Нацкорпуса, обнародованном в Facebook вечером 16 октября.

"Нацкорпус, Свобода и Правый сектор требуют немедленной национализации вертолетной площадки Януковича. Требуем немедленно остановить "неопределенный статус" этого сооружения", - говорится в заявлении.

Также в заявлении озвучены требования националистов - вернуть здание в госсобственность, провести открытый конкурс по целевому назначения сооружения, провести независимую и открытую оценку всего комплекса, включая стоимость земли и т.п., а также "ввести действенный механизм, по которому украденные средства, вложенные в здание начнут приносить пользу обществу".

"Мы вернем контроль над зданием только государственному учреждению под контролем киевской общины", - заявили националисты.

В пресс-службе ВО "Свобода" УП подтвердили информацию о том, что активисты национальных движений находятся на вертолетной площадке Януковича и требуют "национализировать здание".

"Там находится достаточное количество людей для того, чтобы удерживать здание в осаде... Участники сами вызвали полицию на место события, но представители правоохранительных органов так и не приехали", - сообщили в пресс-службе "Свободы".

Украинская правда