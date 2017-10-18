Гройсман прокомментировал события под Радой 17 октября

Премьер-министр Владимир Гройсман убежден, что положительные изменения в государстве возможны путем диалога и наработки эффективных решений, а не путем дестабилизации ситуации в стране.



Об этом он сказал на заседании правительства в среду, комментируя события 17 октября под Верховной Радой.



Гройсман подчеркнул, что страна и дальше нуждается в соответствующих изменений во многих сферах.



"Нам нужно завершить формирование институтов по борьбе с коррупцией созданием антикоррупционного суда, ограничить неприкосновенность народных депутатов... важно, чтобы это было сделано сейчас, не перекладывая на будущие периоды", – говорит премьер.



"Но вместе с тем нам нужно делать и другие изменения: реформу образования, здравоохранения, пенсионную реформу, развивать национальное экономику, но эти решения не даются легко", – добавил он.



По мнению Гройсмана, то, что произошло 17 октября, имеет две составляющие:



"С одной стороны это люди, которые пришли выразить свое убеждение в необходимости изменений, которые готовы тяжело трудиться над этими изменениями, а с другой – пришли и те, кто не собирается ничего делать. Они пытаются хорошими лозунгами прикрыть свою жажду власти и борьбу за нее. А хуже всего, что под этими лозунгами пытаются дестабилизировать ситуацию в стране в такое трудное время", – считает премьер.



"Поэтому я хочу сказать, что всегда буду с теми, кто готов тяжким трудом, а не лозунгами делать реальное дело и буду против тех, кто пытается разрушать страну изнутри", – заявил он.



"Глубоко убежден, что через диалог, обсуждение, качественные наработки и решения возможны изменения. Но общество должно дать четкую оценку тем, кто может приносить вред нашему государству", – резюмировал премьер.

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Как известно, утром 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг.

Народный депутат от БПП Мустафа Найем призвал спикера и других депутатов отложить рассмотрение медицинской реформы, которая стояла в повестке дня ВР первой, и уже во вторник приступить к рассмотрению законопроектов, принятие которых требует митинг под стенами Рады.

В то же время народные депутаты не поддержали это решение. После консультации с главами фракций Парубий объявил, что 2 законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности внесены в повестку дня четверга.

По мнению спикера, после положительного решения по вопросу неприкосновенности народные депутаты перейдут к избирательной реформе.

В 16 часов возле Верховной Рады произошли столкновения, был применен газ.

Полиция Киева по согласованию со столичной прокуратурой открыла уголовное производство из-за ранения и госпитализации полицейского во время столкновений на улице Грушевского возле здания Верховной Рады. Всего к медикам обратились четыре человека.

Позже митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.



18 октября руководитель Нацполиции Сергей Князев заявил, что полиция продолжит обеспечивать безопасность во время проведения массовых мероприятий и беспрепятственную работу Верховной Рады.

Валентина Романенко, УП