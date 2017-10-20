Поклонская до сих пор имеет украинское гражданство

1240 просмотров
Пятница, 20 октября 2017, 12:01

Бывшая крымчанка, а теперь депутат Госдумы РФ Наталия Поклонская все еще остается гражданкой Украины.

Это следует из ответа Администрации президента на запрос народного депутата Сергея Лещенко, текст которого есть в распоряжении "Украинской правды".

В частности, АП отвечает на вопрос нардепа, лишали ли гражданства Поклонскую.

Из письма становится понятно, что ни Миграционная служба, ни Министерство иностранных, ни другие дипломатические учреждения не присылали президенту представление о лишении Поклонской украинского гражданства.

"Согласно статьям 24 и 25 Закона "О гражданстве" полномочия по подготовке представлений об утрате лицами гражданства Украины на рассмотрение комиссии при президенте по вопросам гражданства осуществляется Государственной миграционной службой, Министерством иностранных дел, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями", - объясняют в администрации.

Там отметили, что сами послали в миграционную службу и МИД соответствующее обращение и ждут реакции.

 

Евгений Кизилов, УП

Темы: гражданство Крым Администрация президента
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Саакашвили говорит, что Миграционная служба отклонила его запрос 13 октября 2017, 16:09
Суд признал законным прекращение украинского гражданства Артеменко 2 октября 2017, 12:04
Марлос стал украинцем не из-за футбола – Шевченко 2 октября 2017, 11:47
powered by lun.ua
Главные новости
Квалификацию преступления Полякова не меняли
НАБУ: Розенблат хотел вывезти информацию о преступлениях и деньги
САП: Полякову инкриминируют не вымогательство, но получение взятки
Хроника 20 октября. ВР берется за неприкосновенность, а Путин хочет разделить Украину с Польшей
Все новости
гид

10 точек уличной еды во Львове

#MeToo

Жертвы сексуальных домогательств заговорили вслух

музыка

О джазе как водопаде, в котором можно делать все, что угодно