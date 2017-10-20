Поклонская до сих пор имеет украинское гражданство

Бывшая крымчанка, а теперь депутат Госдумы РФ Наталия Поклонская все еще остается гражданкой Украины.

Это следует из ответа Администрации президента на запрос народного депутата Сергея Лещенко, текст которого есть в распоряжении "Украинской правды".

В частности, АП отвечает на вопрос нардепа, лишали ли гражданства Поклонскую.

Из письма становится понятно, что ни Миграционная служба, ни Министерство иностранных, ни другие дипломатические учреждения не присылали президенту представление о лишении Поклонской украинского гражданства.

"Согласно статьям 24 и 25 Закона "О гражданстве" полномочия по подготовке представлений об утрате лицами гражданства Украины на рассмотрение комиссии при президенте по вопросам гражданства осуществляется Государственной миграционной службой, Министерством иностранных дел, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями", - объясняют в администрации.

Там отметили, что сами послали в миграционную службу и МИД соответствующее обращение и ждут реакции.

Евгений Кизилов, УП