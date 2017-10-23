В ФСБ РФ заявляют, что задержали украинца за перестрелку на границе

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Понедельник, 23 октября 2017, 14:06

В ФСБ России заявляют, что гражданин Украины устроил перестрелку при попытке незаконного пересечения границы России.

Об том говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ, поступившем в российский "Интерфакс" в понедельник.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области задержан 31-летний гражданин Украины, незаконный пересекший государственную границу из Украины в РФ", – идет речь в заявлении.

В нем отмечается, что при задержании мужчина пытался отстреливаться и предпринял попытку скрыться на территории Украины.

"В ходе завязавшейся перестрелки (он) получил огнестрельные ранения средней степени тяжести", – сообщили в ФСБ.

У нарушителя якобы изъяли два пистолета, пять гранат, 50 патронов калибра 5,45 мм и 26 амлул, предположительно с ртутью.

В пресс-службе Государственной пограничной службы Украины подтвердили "Украинской правде", что видели эту информацию, однако никакого подтверждения указанных данных нет.

"Не исключено, что речь идет о временно неподконтрольном участке границы с РФ. Проверяем. Ни одного сообщения от российских пограничников мы также не получали", - отметил в комментарии УП пспикер ГПСУ Олег Слободян.

Темы: Росcия
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