В ФСБ РФ заявляют, что задержали украинца за перестрелку на границе
В ФСБ России заявляют, что гражданин Украины устроил перестрелку при попытке незаконного пересечения границы России.
Об том говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ, поступившем в российский "Интерфакс" в понедельник.
"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области задержан 31-летний гражданин Украины, незаконный пересекший государственную границу из Украины в РФ", – идет речь в заявлении.
В нем отмечается, что при задержании мужчина пытался отстреливаться и предпринял попытку скрыться на территории Украины.
"В ходе завязавшейся перестрелки (он) получил огнестрельные ранения средней степени тяжести", – сообщили в ФСБ.
У нарушителя якобы изъяли два пистолета, пять гранат, 50 патронов калибра 5,45 мм и 26 амлул, предположительно с ртутью.
В пресс-службе Государственной пограничной службы Украины подтвердили "Украинской правде", что видели эту информацию, однако никакого подтверждения указанных данных нет.
"Не исключено, что речь идет о временно неподконтрольном участке границы с РФ. Проверяем. Ни одного сообщения от российских пограничников мы также не получали", - отметил в комментарии УП пспикер ГПСУ Олег Слободян.
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