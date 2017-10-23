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У ФСБ РФ заявляють, що затримали українця за стрілянину на кордоні

Понеділок, 23 жовтня 2017, 14:06
У ФСБ РФ заявляють, що затримали українця за стрілянину на кордоні

У ФСБ Росії заявляють, що громадянин України влаштував стрілянину під час спроби незаконного перетину кордону Росії..

Про те йдеться в повідомленні центру громадських зв'язків ФСБ, що надійшло в російський "Інтерфакс" у понеділок.

"Співробітниками Прикордонного управління ФСБ Росії по Курській області затримано 31-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з України в РФ", - йдеться в заяві.

У ній наголошується, що під час затримання чоловік намагався відстрілюватися і спробував сховатися на території України.

"Під час перестрілки, що зав'язалася, (він) отримав вогнепальні поранення середнього ступеня тяжкості", – повідомили в ФСБ.

У порушника нібито вилучили два пістолети, п'ять гранат, 50 патронів калібру 5,45 мм і 26 амлул, імовірно з ртуттю.

У прес-службі Державної прикордонної служби України підтвердили "Українській правді", що бачили цю інформацію, однак жодного підтвердження вказаних даних не мають.

"Не виключено, що йдеться про тимчасово непідконтрольну ділянку кордону з РФ. Перевіряємо. Жодного повідомлення від російських прикордонників ми також не отримували", – зазначив у коментарі УП речник ДПСУ Олег Слободян.

У жовтні 2017 року в ФСБ РФ повідомляли про затримання співробітниками російських спецслужб 6 громадян України, "які порушили російський держкордон з метою контрабанди близько 20 тонн сільгосппродукції".

Також на початку жовтня Росія захопила двох українських прикордонників у полон під час традиційної консультативно-представницької зустрічі з колегами з РФ "безпосередньо на кордоні" двох держав.

У ДПСУ не виключили, що РФ може спробувати обміняти українців на двох російських прикордонників, що раніше були затримані на Херсонщині.

"Українська правда" в Threads

Теми: Росіякордон
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