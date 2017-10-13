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Украина ведет переговоры с РФ об освобождении похищенных пограничников

Пятница, 13 октября 2017, 11:30

Сейчас между Украиной и Россией ведется диалог относительно обстоятельств попадания сумских пограничников в РФ и путей их возвращения на родину.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Сейчас мы пытаемся активизировать диалог с россиянами, чтобы они нам предоставили исчерпывающую информацию о том, что произошло на границе в тот день (3 октября – ред.) и при каких обстоятельствах наши пограничники попали в Российскую Федерацию", - рассказал он.

Также, как пишет сайт "112 Украина", Слободян в интервью сообщил, что Россия может попытаться обменять украинцев на двух российских пограничников, ранее были задержаны на Херсонщине.

"Одно из писем, которое мы недавно получили от россиян, свидетельствует о том, что они будто бы готовы к диалогу, намекнули на зеркальные меры с нашей стороны. Может, действительно, будут пытаться инициировать обмен наших военнослужащих на двух российских пограничников, которых мы задержали на админгранице с временно оккупированным Крымом несколько месяцев назад", - сказал Слободян.

По его мнению, вернуть украинцев домой будет непросто и это потребует определенного времени.

Как сообщалось, 4 октября Государственная пограничная служба Украины заявила об исчезновении двух пограничников во время мониторинга границы в Сумской области.

В тот же день российская сторона официально заявила, что 3 октября задержала их.

9 октября появилась информация, что российский суд арестовал пограничников на 2 месяца за "незаконное пересечение границы" и "злостное неповиновение работникам правоохранительного органа".

В Госпогранслужбе Украины заявляют, что украинские пограничники были захвачены в плен во время традиционной консультативно-представительской встречи с коллегами из РФ "непосредственно на границе" двух государств.

Как известно, 30 июня украинские пограничники задержали 2 коллег из России на административной границе с оккупированным Россией Крымом в Херсонской области.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Пограничная службаРосcия
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