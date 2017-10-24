Баррикады не дают суду взяться за дело Коханивского

Святошинский райсуд Киева не может начать заседание по делу лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского, сторонники которого продолжают блокировать суд.



Во вторник утром народный депутат Игорь Мосийчук заявил "Украинской правде", что с главой суда договорились о возобновлении работы.



Но в зал, где должен быть суд, завели полицию – и Мосийчук скомандовал снова баррикадироваться

В залу, де мав бути суд, завели поліцію. До заходу активістів. Мосійчук почав кричати: На*я ти це зробив ! В наказав знову барикадуватися — Oksana Kovalenko (@superumka) October 24, 2017

Полиция говорит, что судья попросила о защите



Заседание по избранию меры пресечения решили проводить в другом зале. В кабинете начали разбирать баррикады.

Всередині в суді пахне гаррю. А в забарикадовоному приміщенні так pic.twitter.com/ndJ6R0fqBL — Oksana Kovalenko (@superumka) October 24, 2017

Заседание суда задерживается уже на час, так как сторонники Коханивского ночью забаррикадировались.

Зал, де були активісти, знову забарикадовано pic.twitter.com/EFRk6LHx0J — Oksana Kovalenko (@superumka) October 24, 2017



Национальная полиция сообщает, что действия активистов, которые забаррикадировались и повредили имущество в зале заседаний, квалифицируют по ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.



"Ночью активисты, отказались покидать зал заседаний, в котором выбирали меру пресечения Николаю Коханивскому, при попытке вывести и посадить его в автозак начали применять в сторону правоохранителей слезоточивый газ, бросать взрывные пакеты и мебель. В ответ полицейские тоже применили газ раздражающего действия. после этого выбили окна в помещении и таким образом попали во внутренний двор", – говорится в сообщении.



"За медицинской помощью никто не обращался", – отмечает полиция.



По состоянию на 10 утра ситуация под судом спокойная. Полиция обеспечивает там порядок.

Перед судом спілкуються Зозуля і депутат мосійчук pic.twitter.com/fP24pHsRTe — Oksana Kovalenko (@superumka) October 24, 2017

"Мы исключили вариант вывоза подсудимого и его возможной побега из-под стражи", – сказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Суд над коханівським. На вулиці купа поліції і НГ pic.twitter.com/ygw1RxPxhN — Oksana Kovalenko (@superumka) October 24, 2017

21 октября в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского после стрельбы и стычки с Русланом Качмалой, в которой оба получили травмы.



23 октября судья перенесла заседание на 9:00 вторника, а соратники Коханивского требовали немедленно рассмотреть вопрос и освободить лидера "Добровольческого движения ОУН" из-под стражи.

Оксана Коваленко. Алена Рощенко, УП