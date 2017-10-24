Главные новости дня – за 60 секунд

Новая кибератака, штурм Святошинского суда, заявления Порошенко и Луценко о митингах под Верховной Радой, очень много новостей о Саакашвили, отстранение главы земельного кадастра и арест счетов "Трейд Коммодити" - новости, которые обсуждали 24 октябрь.

О кибератаке. Информационная система международного аэропорта в Одессе подверглась хакерской атаке. Также о хакерской атаке заявляет киевский метрополитен.

Работники киберполиции проверяют случаи хакерской атаки и утверждают, что на данный момент они не являются массовыми.

Позже Служба безопасности прекратила распространение вируса.

Для атаки на объекты инфраструктуры в Украину 24 октября использовалась технология Microsoft Dynamic Data Exchange, которая позволяет одним приложениям Office загружать данные из других приложений Office.

О штурме Святошинского суда. Полицейские силой зачистили зал заседаний Святошинского райсуда Киева, где забаррикадировались сторонники ОУНовца Николая Коханивского. Так, несколько десятков правоохранителей в шлемах ворвались в помещение через окна. Они начали хватать активистов и выводить наружу.

О митингах под Радой. "Как ни стараются расшатать ситуацию – она не расшатывается. Потому 30-40 человек они называют всеукраинской акцией. Народ не даст расшатать", - считает президент Петр Порошенко.

"Право на мирный протест не означает подготовку к силовому перевороту, который затеяла небольшая группа людей. 150-200 человек требуют исключительно то, что они хотят, при поддержке финансирования из-за рубежа. В свое время я это докажу", - считает генеральный прокурор Юрий Луценко.

О Саакашвили. Также сегодня стало известно, что Государственная миграционная служба отказала экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили в статусе беженца.

Еще Апелляционный суд Львовской области оставил в силе решение Мостиского районного суда о признании Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы.

А если верить словам Луценко, еще Саакашвили готовит государственный переворот.

"Саакашвили, будучи председателем Одесской ОГА, заставил своих подчиненных оформить разрешения на постоянное проживание 20-ти гражданам Грузии как ценным деятелям… Теперь они готовят переворот - это не пройдет... Саакашвили бросил вызов государству, правоохранители дадут ему ответ", - подчеркнул Луценко.

Сам Саакашвили заявляет, что перемещается на площадь под Радой к протестующим и призывает лидеров оппозиции присоединиться к нему.

О главе земельного кадастра. Премьер-министр Владимир Гройсман отстранил от исполнения обязанностей председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Олега Цвяха.

Гройсман пообещал, что уже 25 октября обратится в Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с призывом возбудить дела против Цвяха и руководителей районных управлений его ведомства.

О "Трейд Коммодити". Соломенский районный суд Киева арестовал 149,3 млн гривен на счетах компании "Трейд Коммодити" в одесском банке "Пивденный".