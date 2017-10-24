Головні новини дня – за 60 секунд

Нова кібератака, штурм Святошинського суду, заяви Порошенка і Луценко про мітинги під Верховною Радою, дуже багато новин про Саакашвілі, відсторонення глави земельного кадастру і арешт рахунків "Трейд Коммодіті" - новини, які обговорювали 24 жовтень.

Про кібератаку. Інформаційна система міжнародного аеропорту в Одесі зазнала хакерської атаки. Також про хакерську атаку заявляє київський метрополітен.

Працівники кіберполіції перевіряють випадки хакерської атаки та переконують, що наразі вони не є масовими.

Пізніше Служба безпеки припинила поширення вірусу.

Для атаки на об’єкти інфраструктури в Україні 24 жовтня використовувалася технологія Microsoft Dynamic Data Exchange, яка дозволяє одним додаткам Office завантажувати дані з інших додатків Office.

Про штурм Святошинського суду. Поліцейські силою зачистили залу засідань Святошинського райсуду Києва, де забарикадувалися прибічники ОУНівця Миколи Коханівського. Так, кілька десятків правоохоронців у шоломах увірвалися до приміщення через вікна та вхідні двері. Вони почали хапати активістів та виводити назовні.

Про мітинги під Радою. "Як не намагаються розхитати ситуацію – вона не розхитується. Бо 30-40 людей вони називають всеукраїнською акцією. Народ не дасть розхитати", - вважає президент Петро Порошенко.

"Право на мирний протест не означає підготовку до силового перевороту, який затіяла невелика група людей. 150-200 людей вимагають виключно те, що вони хочуть, за підтримки фінансування з-за кордону. Свого часу я це доведу", – вважає генпрокурор Юрій Луценко.

Про Саакашвілі. Державна міграційна служба відмовила екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі у статусі біженця.

Ще Апеляційний суд Львівської області залишив в силі рішення Мостиського районного суду щодо визнання Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону.

А якщо вірити Луценко, Саакашвілі готує державний переворот.

"Міхеіл Саакашвілі, будучи головою Одеської ОДА, примусив своїх підлеглих оформити дозволи на постійне проживання 20-м громадянам Грузії як цінним діячам… Тепер вони готують переворот – це не пройде... Саакашвілі кинув виклик державі, правоохоронці дадуть йому відповідь", - наголосив Луценко.

Сам Саакашвілі заявляє, що переміщується на площу під Радою до протестуючих і закликає лідерів опозиції приєднатися до нього.

Про голову земельного кадастру. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман відсторонив від виконання обов'язків голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха.

Гройсман пообіцяв, що вже 25 жовтня звернеться до Генеральної прокуратури та Національного антикорупційного бюро із закликом порушити справи проти Цвяха та керівників районних управлінь його відомства.

Про "Трейд Коммодіті". Солом'янський районний суд Києва заарештував 149,3 млн гривень на рахунках компанії "Трейд Коммодіті" в одеському банку "Південний".