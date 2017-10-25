Водитель Volkswagen: Я ехал на зеленый, Lexus вылетел на бешеной скорости

Водитель автомобиля "Volkswagen Touareg" Геннадий Дронов полностью возлагает ответственность за аварию на улице Сумской в Харькове на водителя "Lexus" Алену Зайцеву.

Об этом говорится в его официальном заявлении, обнародованном адвокатом Сергеем Перепелицей в Facebook.



"В связи с плохим самочувствием в следствии полученных травм, я не мог дать пояснений по поводу случившегося ранее. Уже знаю, что есть множество версий хода событий, но хотелось бы дать официальный комментарий по поводу ДТП, которое произошло 18.10.2017 года, участником которого, к большому сожалению мне пришлось стать", – говорится в нем..

"Хочу заявить, что выезжая на перекресток улицы Сумской и переулка Мечникова, я двигался на зеленый сигнал светофора. Я убедился в безопасности переезда улицы Сумской, смотрел по сторонам, и во время этого – автомобиля Lexus не было в поле зрения. После чего, я начал движение к перекрестку уже сосредоточившись на пешеходном переходе через переулок Мечникова", – заявляет Дронов.

"Все случилось так быстро, что я даже не сразу понял, что произошло. Автомобиль Lexus выскочил на перекресток внезапно, из ниоткуда! Я не видел его и не мог видеть, поскольку Lexus вылетел на перекресток с бешеной скоростью. Его не было когда я начинал движение, а с того момента, до столкновения прошли считанные секунды", – уточняет водитель Volkswagen.

Дронов также выразил соболезнования в адрес близких погибших и пострадавших от ужасного ДТП.