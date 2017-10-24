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Водителя Touareg, второго участника ДТП в Харькове, взяли под охрану

Вторник, 24 октября 2017, 05:01
Водителя Touareg, второго участника ДТП в Харькове, взяли под охрану

В Харькове в больнице взяли под охрану Геннадия Дронова - второго водителя-участника резонансного ДТП, в результате которого погибли пять человек.

Об этом сообщил адвокат Сергей Перепелица, передает УНИАН.

По его словам, проходящий по делу в качестве свидетеля, водитель Volkswagen Touareg о защите не просил, а эти действия можно расценивать как давление.

"Следственные действия планировались, но почему-то они не были осуществлены. И мне очень интересно, почему непосредственно в больнице, в отделении, где находится мой клиент, дежурят сотрудники правоохранительных органов", - сказал он.

"Мы не просили применять к нам никаких средств безопасности. Расценивать это как какое-то давление или влияние - возможно, но мы не будем кого-то обвинять в незаконных действиях. Но имеем то, что имеем. Работники правоохранительных органов там присутствуют, и нам не сообщается, кто это и зачем", - добавил адвокат

Перепелица подчеркнул, что Дронов никуда не собирается бежать, хотя у него было множество возможностей это сделать.

В отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области подтвердили, что к Дронову приставлена охрана.

Как известно, 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина. Она - дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg, который проходит как свидетель, может быть изменен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПХарьковполиция
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