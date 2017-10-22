ДТП в Харькове: Статус водителя Touareg, который проходит как свидетель, может измениться

Статус водителя Volkswagen Touareg, который проходит как свидетель по делу о резонансном ДТП в Харькове, может быть изменен.

Об этом заявил начальник управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех на брифинге 21 октября, пишет Радио Свобода.

Бех сообщил, что сейчас продолжаются экспертизы, в том числе техническая, по результатам которых можно будет сделать окончательные выводы о степени виновности каждого из участников аварии.

"Это касается также второго водителя в ДТП, который был за рулем Volkswagen", роль которого в возникновении чрезвычайного происшествия на дороге сейчас также изучается следствием. Я не исключаю, что после получения всех необходимых данных его статус в уголовном процессе будет изменен", - сказал Олег Бех.

Он добавил, что расследование ДТП в Харькове будет проводиться "максимально прозрачно и объективно".

Начальник областной полиции пообещал проинформировать общественность о его результатах через 10 дней.

Также он отметил, что полиция ждет ответа от "государственных органов" по информации, что водитель Touareg работает в СБУ.

Как известно, 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина. Она - дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.