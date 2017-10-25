Собчак про "украинский Крым": Судить меня за это нельзя

Ксения Собчак, которая претендует на должность президента России, заявляет, что ее нельзя судить за высказывание о том, что Крым по международному праву принадлежит Украине.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на телеведущую.

"В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя, и Сулеймана Кадырова нельзя тоже", - заявила Собчак.

На уголовное дело Кадырова после заявлений Собчак обратил внимание глава "Агоры" Павел Чиков.

По версии следствия, крымскотатарский активист призывал к нарушению территориальной целостности, потому что опубликовал видео с комментарием: "Я, Сулейман Кадыров, согласен: Крым — это Украина. Всегда таким был и будет. Спасибо автору за видео. Поддерживаю".

Как известно, Собчак на своей пресс-конференции 24 октября заявила, что с точки зрения международного права, Крым – украинский.

Официально следственные органы пока никак не реагировали на это высказывание.

Собчак объявила, что намерена выдвинуться в президенты в качестве кандидата "против всех".

Она особо отметила, что приняла такое решение, поскольку у Алексея Навального нет шансов быть зарегистрированным. Если он будет зарегистрирован, Собчак пообещала снять свою кандидатуру.

В свой штаб Собчак пригласила политтехнологов, которые работали с Борисом Ельциным, Юлией Тимошенко и Михаилом Прохоровым.