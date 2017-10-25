Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Собчак про "український Крим": Судити мене за це не можна

Середа, 25 жовтня 2017, 09:18

Ксенія Собчак, яка претендує на посаду президента Росії, заявляє, що її не можна судити за висловлювання про те, що Крим за міжнародним правом належить Україні.

Про це вона сказала на прес-конференції 25 жовтня, передає РИА Новости.

"У законі сказано, що підсудні заклики до відокремлення або порушення територіальної цілісності. У законі немає ні слова про констатацію факту і навіть про висловлення своєї думки, яка не збігається з державною. Судити мене за це не можна, і Сулеймана Кадирова не можна теж", - заявила Собчак.

На кримінальну справу Кадирова після заяв Собчак звернув увагу глава "Агори" Павло Чиков.

За версією слідства, кримськотатарський активіст закликав до порушення територіальної цілісності, тому що опублікував відео з коментарем: "Я, Сулейман Кадиров, згоден: Крим – це Україна. Завжди таким був і буде. Дякую автору за відео. Підтримую".

Як відомо, Собчак на своїй прес-конференції 24 жовтня заявила, що з точки зору міжнародного права, Крим – український.

Офіційно слідчі органи поки ніяк не відреагували на це висловлювання.

Собчак оголосила, що має намір йти в президенти в якості кандидата "проти всіх".

Вона відзначила, що прийняла таке рішення, оскільки в Олексія Навального немає шансів бути зареєстрованим. Якщо він буде зареєстрований, Собчак пообіцяла зняти свою кандидатуру.

У свій штаб Собчак запросила політтехнологів, які працювали з Борисом Єльциним, Юлією Тимошенко і Михайлом Прохоровим.

Теми: СобчакРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Собчак
Собчак втекла з Росії, проти неї в РФ почали кримінальну справу – росЗМІ
Богдан в інтерв'ю Собчак назвав Єрмака "хорошим хлопцем"
Собчак приїхала до Києва
Останні новини
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
Усі новини...
Реклама: