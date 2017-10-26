Трем участникам столкновений в Святошинском суде назначили домашний арест

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста трем подозреваемым во время столкновений в Святошинском райсуде, которые произошли ночью 24 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Шевченковского райсуда Киева.

"По результатам рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в Чепелянского Е.Ю. подозреваемого по ч.3 ст.296, ч.1 ст.343 УК Украины применен домашний арест с 22:00 до 07:00 ч", - говорится в сообщении.

К Живодьору С.В., которого подозревают по ч.1 ст.194, ч.3 ст.296, ч.1 ст.343 УК Украины применена мера пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 07:00.

К третьему мужчины - Туренко А., подозреваемого по ч. 3 ст. 296, ч. 1 ст. 343 УК, также применен домашний арест.

Как известно, 21 октября в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского после стрельбы и столкновения с Русланом Качмалой, в которой оба получили травмы.

23 октября судья перенесла заседание на 9:00 вторника, а соратники Коханивского требовали немедленно рассмотреть вопрос и освободить лидера "Добровольческого движения ОУН" из-под стражи.

24 октября сторонники Коханивского забаррикадировались в помещении Святошинского райсуда. Полицейские силой зачистили зал заседаний и задержали 30 активистов.

25 октября Святошинский районный суд Киева избрал для командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по делу о стрельбе в столице.