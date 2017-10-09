Жена Вороненкова доверяет выводу ГПУ, но шокирована – Пономарёв

Супруга Дениса Вороненкова Мария Максакова и его друг Илья Пономарёв верят, что Владимир Тюрнн мог заказать убийство Вороненкова.

Об этом экс-депутат Государственной думы Российской Федерации Пономарёв, переехавший в Украину, заявил на пресс-конференции после заявлений генпрокурора о результатах расследования убийства его бывшего коллеги.

"Хотел бы поздравить Генеральную прокуратуру с этим успехом. Действительно, заказные убийства раскрываются очень редко. Долго шла работа – но очень быстро, если учесть характер этого дела и сложность, его раскрыли", – сказал Пономарёв

"Я разговаривал с Марией. У нас общая позиция, что ми доверяем результатам этого расследования и считаем, что следствие, действительно, докопалось до правды", – заявил он.

Пономарёв уверен: "У Тюрина не было прямого мотива самого по себе заказывать это убийство".

"С самого начала, когда эта версия рассматривалась, Маша считала её абсолютно невероятной, потому что она с ним регулярно общается, он отец двух ее детей, эти дети живут с ним. И для не эти выводы – шок и личная трагедия", – отметил он.

По мнению Пономарева, расследование не было политически ангажированным.

"Самый простой соблазн – это сказать, что во всем виноваты спецслужбы России и отмести все остальные версии. Они все (версии) были рассмотрены – и была установлена истина", – сказал политик.

"Сейчас у России будет достаточно сложный выбор, потому что с самого начала все российские телеканалы говорили о том, что в этом убийстве нет никакого политического следа – это была криминальная разборка с Денисом. И вот сейчас есть доказательства, которые касаются одного из самых известных криминальных авторитетов России, который сейчас претендует на звание криминального короля российского мира", – сказал он.

"Теперь есть вариант выдать этого человека. Тем более, что Российская Федерация имеет такую возможность – потому что он гражданин Казахстана и получил российское гражданство намного позже – как раз Мария ходатайствовала за предоставление ему гражданства. Соответственно, согласно законодательству Российской Федерации он может быть выдан Украине", – отметил Пономарёв.

"Либо Российская Федерация скажет: действительно, это наш политический интерес – и откажется его выдавать, но тем самым распишется с точки зрения того, кто был в этом заинтересован", – продолжил он

Политик подытожил: "В том, что за этим, в конечном итоге, стоит российская правоохранительная машина, российские спецслужбы, у нас больших сомнений нет… Выглядит всё именно так, что именно у того человека был мотив на заказ этого убийства".

Как известно, Мария Максакова-Игенбергс – оперная певица, в прошлом ведущая ТВ и депутат Госдумы РФ, имеет гражданство России и Германии. Ее старшие сын и дочь от неформальных отношений проживают в России. В браке с Вороненковым она родила сына (15 апреля 2016 года).

23 марта 2017 года Вороненкова застрелили у отеля "Премьер-палас" в центре Киева, на пересечении бульвара Шевченко и улицы Пушкинской.

9 октября генпрокурор Юрий Луценко, что дело раскрыто – и подозрение в организации убийства предъявлено бывшему "мужу" Максаковой, российскому "вору в законе" Владимиру Тюрину.

По мнению следствия, мотив двойной: российское руководство хотело устранить Вороненкова как ценного для Украины свидетеля – и воспользовались для этого амбициями Тюрина.

Алена Рощенко, УП