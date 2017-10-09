Луценко назвал мотивы убийства Вороненкова

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Понедельник, 9 октября 2017, 13:24

Мотивам убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова стало сочетание высших интересов России и личных мотивов заказчика Владимира Тюрина.

Об этом на брифинге 9 сентября заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Следствие считает, что мотивом убийства Вороненкова было сочетание высших интересов Российской Федерации для устранения свидетеля, который давал ценные показания для украинских (а в перспективе мог давать свидетельства и для международных судов) про участие РФ в непровозглашенных военных действиях и военных преступлениях против Украины, с личными мотивами господина Тюрина, который хотел отомстить свой бывшей гражданской жене Максаковой и поднять свой авторитет такими действиями", - сказал Луценко.

Он подчеркнул, что рассматривать только личный мотив без политического невозможно.

Ирина Балачук, УП

Темы: Вороненков
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