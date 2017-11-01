Суд избрал Каськиву меру пресечения, он должен внести залог

Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры избрал экстрадированному из Панамы экс-главе Госкоминвестпроекту Владиславу Каськиву меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.



Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.



Отмечается, что в ходе рассмотрения вопроса защита Каськива предоставила суду справку о полном возмещении последним причиненного государству ущерба (7,5 миллионов гривен -ред).



Учитывая этот факт, а также наличие пяти несовершеннолетних детей, Печерский районный суд принял решение "применить в отношении подозреваемого Каськива мера пресечения в виде содержания под стражей в пределах 2-месячного срока досудебного расследования. Выбрать подозреваемому Каськиву альтернативную меру пресечения в виде залога (160 тысяч -ред.)" .



Сарган также отмечает, что суд также обязал Каськива сдать все имеющиеся загранпаспорта, а также являться по первому требованию к следователю и сообщать о своем местонахождении.

В комментарии телеканалу "112 Украина" Сарган пояснила, что Каськив был отпущени в зале суда. Теперь у него есть 5 дней для внесения залога.

Спикер ГПУ также отметила, что в случае невнесения залога Каськива повторно арестуют, однако следствие не видит таких рисков в свете последних событий.



По словам Сарган, относительно Каськива была пройдена полная процедура экстрадиции. Однако из Панамы в Украину подозреваемый летел за свой счет.

Досудебное следствие продолжается.

1 ноября стало известно об экстрадиции из Панамы экс-главы Госкоминвестпроекта Владислава Каськива.

Как известно, Каськив был объявлен в розыск по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог).

В 2012 году Каськив подписал соглашение на 1 млрд долларов с испанской кампанией Gas Natural относительно инвестиций в LNG-терминал в Украине. Позже испанская сторона заявила, что не знает человека, который от их имени подписал контракт. Выяснилось, что этого человека зовут Хорди Сарда Бонвехи и он является лыжным инструктором.

18 августа 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Каськива на территории Республики Панама. Заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что Каськив был задержан при попытке въехать на территорию Коста-Рики.

Генпрокуратура передала МИД для направления в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива.

12 сентября 2016 года Панамский суд избрал Каськиву меру пресечения в виде залога $600 тысяч – он внес залог и вышел на свободу 30 сентября 2016 года. Также экс-чиновник подал ходатайство о политическом убежище.

В марте текущего года стало известно, что Панама отказала Каськиву в предоставлении статуса политического беженца.

Украинская правда