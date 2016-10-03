Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Каськив внес залог и вышел на свободу – ГПУ

Понедельник, 3 октября 2016, 09:57
Каськив внес залог и вышел на свободу – ГПУ
24tv.ua

Бывший руководитель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами времен Януковича Владислав Каськив в Панаме внес залог и вышел на свободу.

Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Евгений Енин в интервью "Украинским новинам", обнародованном в понедельник.

"Каськив вышел несколько часов назад (30 сентября). Залог внесен", – сказал он.

В своем комментарии в Facebook Енин уточнил, что размер залога - 600 тысяч долларов. И отметил, что Каськив остается под наблюдением панамских властей:

В то же время заместитель Луценко не сообщил, будет ли арестовано имущество Каськива в  Панаме, сославшись на тайну следствия.

"На данный момент это тайна следствия. Во-вторых, после того как мы выясним весь перечень движимого или недвижимого имущества, которое находится в собственности Каськива или связанных с ним людей на территории Панамы, мы определимся – требовать ареста имущества или внесения оговорок касательно возможности отчуждения того или иного имущества в Панаме", – сказал Енин.

"Это непростой вопрос. Если мы пытаемся что-то арестовать, то мы должны понимать, что все расходы, связанные с этим, будут возложены на наше государство. Нужно сделать все мудро, чтобы избежать лишней нагрузки на украинский бюджет", – отметил заместитель генпрокурора.

Относительно того, как продвигается вопрос предоставления политического убежища Каськиву, Енин сообщил следующее:

"На данном этапе у панамской стороны есть полгода для рассмотрения ходатайства о предоставлении политического убежища. Мы умышленно не пытаемся поднимать шум, чтобы украинскую власть не обвиняли в попытках давления на власть Панамы".

Как известно, Каськива задержали в Панаме в ночь на 8 сентября.

Впоследствии стало известно, что Каськив подал ходатайство о политическом убежище в Панаме.

Экс-главу Госинвестпроекта Владислава Каськива подозревают в хищении государственных средств в 2012-2013 годах - 7,5 млн гривен по заключенному договору об оказании рекламных услуг с ООО "Глория", как оказалось фиктивных.

Также сообщалось, что за офшорами, на которые выводились деньги из Агентства Национальных проектов, которое возглавлял Владислав Каськив, стоят Сергей Левочкин и Иван Фурсин. В пресс-службе Левочкина опровергают информацию программы "Слидство.Инфо" по оффшорам.

В ГПУ ранее заявляли, что предложат Каськиву сделку со следствием.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КаськивГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Каськив
Экс-тесть Татарова зарегистрировал ФЛП на Закарпатье по адресу фонда с орбиты Каськива – СМИ
НАБУ и САП объявили подозрение брату Каськива
НАБУ ждет помощи МИД с разрешением Панамы на наказание Каськива
Последние новости
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
16:25
В "Укрэнерго" рассказали, как удалось избежать отключений электроэнергии этой зимой
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
Все новости...
Реклама: