Суд получил ходатайство об аресте Авакова-младшего

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Среда, 1 ноября 2017, 14:56

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в финансовых махинациях сыну главы МВД Александру Авакову.

Об этом сообщила журналистам в среду пресс-секретарь Соломенского райсуда Киева, куда и поступил документ, Яна Квитченко.

По ее словам, ходатайство поступило в распоряжение следственного судьи Виталия Украинца. Теперь именно он будет определять дату и время судебного заседания.

"Что касается других фигурантов - ни одного ходатайства еще не поступало", - добавила пресс-секретарь.

Квитченко рассказала, что дело будет слушаться по адресу: Киев, Вознесенский спуск, 10 б.

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Темы: Аваков МВД суд скандал коррупция
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