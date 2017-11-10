Суд арестовал счета Розенблата в немецком банке

1280 просмотров
Пятница, 10 ноября 2017, 12:16

Деньги народного депутата Борислава Розенблатта на счетах в немецком банке "Sparkasse Dortmunt" арестованы.

Соломенский райсуд Киева принял такое решение 3 ноября по ходатайству детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Виктора Фурсевича.

Имя подозреваемого не называется, но речь идет об уголовном производстве №42016000000003712 от 28 ноября 2016 года, которое касается именно Розенблата.

Расследование установило, среди прочего, что у подозреваемого на территории Германии открыто два счета в банке "Sparkasse Dortmunt", одним из них пользуется также его жена.

НАБУ отметило, что для конфискации имущества подозреваемого и обеспечения возможной специальной конфискации в уголовном производстве по ч. 4 ст. 368 и ч. 2 ст. 369-2 УК необходимо наложить арест на денежные средства на этих двух счетах.

Суд признал, что деньги на немецких счетах "могут быть признаны деньгами, которые подлежат специальной конфискации", поскольку были предметом преступления.

Поэтому Соломенский суд удовлетворил ходатайство старшего детектива Четвертого отдела детективов Второго подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Фурсевича.

Следовательно, на деньги подозреваемого Розенблата в банке "Sparkasse Dortmunt" наложен арест "на срок проведения предварительного расследования" в уголовном производстве.

Постановление о наложении ареста выполняется немедленно. Обжалование постановления о наложении ареста не приостанавливает его исполнения.

Решение можно обжаловать в Апелляционном суда Киева в течение 5 дней со дня объявления.

Если решение принято без вызова лица, которое его обжалует, то срок апелляционного обжалования для такого лица исчисляется со дня получения им копии судебного решения.

В сентябре Апелляционный суд Киева уже оставил под арестом часть имущества внефракционного нардепа Борислава Розенблата.

Алена Рощенко, УП
Темы: Розенблат суд Германия спецконфискация
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В САП заявили, что следствие по Розенблату и Полякову почти завершено 3 ноября 2017, 20:54
Суд отменил домашний арест для фигуранта дела Розенблатта и Полякова 27 октября 2017, 10:05
Главные новости дня – за 60 секунд 20 октября 2017, 22:13
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
МИД Польши: Решения Украины ставят под сомнение стратегическое партнерство
Силовики пришли с обысками в очередную компанию Новинского
Каналу "Рада" таки дали право на цифровое вещание по всей Украине
США предложат РФ план ввода 20 тысяч миротворцев на Донбасс - СМИ
Все новости
made in Ukraine

Сумки-трансформеры из Одессы собрали нужную сумму на Kickstarter

видео УП

Как на Черниговщине живут Москали

МОН поясняет

Как нацменьшинства будут учить украинский в садиках и школе