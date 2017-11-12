"Марш возмущенных": Принять закон об импичменте должны до 3 декабря

На Михайловской площади собрались участники "Марша возмущенных", анонсированного лидером партии "Рух новых сил", экс-главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили.

Как сообщает с места события корреспондент УП, на площади собралось несколько сотен человек с флагами Украины и "Правого сектора".

Как заявил в комментарии УП соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе, присутствующий на "Марше", участники акции требуют принять закон об импичменте и создать антикоррупционный суд.

"Даем (власти) время до 3 декабря. Если не примут - собираем людей и объявляем "народный импичмент", - заявил он.

Среди участников также - супруга и сын Саакашвили, нардепы Юрий Деревянко, Юрий Левченко, Сергей Лещенко.

Порядок во время мероприятия на Михайловской площади обеспечивает несколько сотен спецназовцев со стороны ул. Большая Житомирская.

Участники "Марша" двинулись с площади в направлении Майдана Независимости и далее - по ул. Институтской, выкрикивая "Импичмент!".

В районе ул. Крещатик количество участников "Марша" достигло примерно 1000 человек.

Дойдя до Администрации президента, участники акции выкрикивали "Барыгу на нары!", "Банду геть!" и выложили на проезжей части из лампадок "Коррупция убивает". По их словам, это - символическое напоминание Петру Порошенко о необходимости бороться с коррупцией.

Также участники акции бросили в полицию несколько зажигалок, но конфикта не произошло: организаторы "Марша" отвели активистов от линии границы полиции.

Все ФОТО - ЭЛЬДАР САРАХМАН

Отметим, вместе с тем на Михайловской площади проходит ярмарка, которая, по словам его участников, была организована Шевченковским районом, якобы к 80-летию района. Решение о проведении ярмарки было объявлено накануне вечером, а чтобы собрать торговцев, их специально обзванивали.

Украинская правда