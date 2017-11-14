В офшорах спрятано 10-13% мирового ВВП - исследование
Аналитическая компания Boston Consulting Group посчитала, что в оффшорах скрыто 10-13 процентов мирового ВВП.
Об этом сообщает ВВС.
По данным Boston Consulting Group, объемы средств в оффшорах за 10 лет выросли почти вдвое - с $6 триллионов в 2006 году до $10 триллионов в 2016 году.
Если учитывать не только финансовые активы, но и другие ценности, записанные на оффшоры, - яхты, недвижимость и предметы искусства - то, по подсчетам организации Tax Justice Network, в 2010 году эта сумма достигала $32 триллионов.
Ранее сообщалось, что самые богатые люди планеты спрятали в оффшорах почти 8 триллионов долларов.
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