В офшорах спрятано 10-13% мирового ВВП - исследование

Аналитическая компания Boston Consulting Group посчитала, что в оффшорах скрыто 10-13 процентов мирового ВВП.

Об этом сообщает ВВС.

По данным Boston Consulting Group, объемы средств в оффшорах за 10 лет выросли почти вдвое - с $6 триллионов в 2006 году до $10 триллионов в 2016 году.

Если учитывать не только финансовые активы, но и другие ценности, записанные на оффшоры, - яхты, недвижимость и предметы искусства - то, по подсчетам организации Tax Justice Network, в 2010 году эта сумма достигала $32 триллионов.

Ранее сообщалось, что самые богатые люди планеты спрятали в оффшорах почти 8 триллионов долларов.

После обнародования документов "Paradise Papers" Европейский Союз решил создать черный список "налоговых гаваней".