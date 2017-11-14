У офшорах сховано 10-13% світового ВВП - дослідження
Вівторок, 14 листопада 2017, 03:18
Аналітична компанія Boston Consulting Group порахувала, що у офшорах сховано 10-13 відсотків світового ВВП.
Про це повідомляє ВВС.
За даними Boston Consulting Group, обсяги коштів в офшорах за 10 років зросли майже удвічі - з $6 трильйонів у 2006 році до $10 трильйонів у 2016 році.
Якщо враховувати не лише фінансові активи, а й інші цінності, записані на офшори, - яхти, нерухомість та предмети мистецтва - то, за підрахунками організації Tax Justice Network, у 2010 році ця сума сягала $32 трильйонів.
Раніше повідомлялося, що найбагатші люди планети заховали в офшорах майже 8 трильйонів доларів.
Після оприлюднення документів "Paradise Papers" Європейський Союз вирішив створити чорний список "податкових гаваней".