The New York Times оставит Крым "спорным"

Соавтор материала в The New York Times со "спорным" Крымом - Иван Нечепуренко заявил, что издание не будет менять карту.

Об этом журналист рассказал российскому изданию РБК.

"Такой же способ оформления карт используется газетой для всех спорных территорий. Например, для Голанских высот или для Кашмира. Карта перерисовываться не будет", - отметил журналист.

Нечепуренко заявил, что карта останется без изменений, несмотря на критику со стороны Министерства иностранных дел Украины.

Он также добавил, что NYT, скорее всего, не будет делать никаких дополнительных заявлений по этому вопросу.

Как сообщалось, американское издание The New York Times опубликовало материал про Керченский мост с картой, на которой Крым изображен как спорная территория.

На это обратил внимание известный шахматист Гарри Каспаров, который несколько лет назад уехал из России и объявил борьбу с режимом Владимира Путина.

МИД Украины заявил, что обратится в редакцию газеты за разъяснениями.

Позже пресс-служба издания заявила, что изучает обстоятельства публикации статьи.

"Карту со мной не согласовывали. Мы увидели ее так же, как и вы", - заявил тогда автор статьи Иван Нечепуренко.