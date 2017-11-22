Холодницкий угодил в больницу

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий находится в больнице.



Об этом сказал журналистам 22 ноября его заместитель Владимир Кривенко после заседания антикоррупционного комитета Верховной Рады.



"Назар Иванович сейчас в больнице. Я, к сожалению, не медик, думаю, скоро он сам сможет сообщить все детали", – сказал Кривенко.



Сам Холодницкий подтвердил "Украинской правде", что его госпитализировали из-за резкого увеличения уровня сахара в крови и скачка давления. Врачи диагностировали хроническое переутомление с тахикардией. Сейчас состояние нормализовалось, поэтому руководитель САП обещает вернуться на работу в понедельник.



Как сообщалось, 22 ноября состоялось заседание антикоррупционный парламентского комитета, на котором были заслушаны руководители антикоррупционных органов.



Председатель Национального агентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак в частности рассказала, почему НАПК не находит нарушений в декларациях топ-чиновников.



Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, в свою очередь, пожаловался, что некоторые политики осуществляют дискредитацию антикоррупционных органов с целью ограничения полномочий НАБУ.