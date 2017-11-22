Холодницкий угодил в больницу

4872 просмотра
Среда, 22 ноября 2017, 15:05

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий находится в больнице.

Об этом сказал журналистам 22 ноября его заместитель Владимир Кривенко после заседания антикоррупционного комитета Верховной Рады.

"Назар Иванович сейчас в больнице. Я, к сожалению, не медик, думаю, скоро он сам сможет сообщить все детали", – сказал Кривенко.

Сам Холодницкий подтвердил "Украинской правде", что его госпитализировали из-за резкого увеличения уровня сахара в крови и скачка давления. Врачи диагностировали хроническое переутомление с тахикардией. Сейчас состояние нормализовалось, поэтому руководитель САП обещает вернуться на работу в понедельник.

Как сообщалось, 22 ноября состоялось заседание антикоррупционный парламентского комитета, на котором были заслушаны руководители антикоррупционных органов.

Председатель Национального агентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак в частности рассказала, почему НАПК не находит нарушений в декларациях топ-чиновников.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, в свою очередь, пожаловался, что некоторые политики осуществляют дискредитацию антикоррупционных органов с целью ограничения полномочий НАБУ.

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП
Темы: Холодницкий
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
САП просит для сына Авакова 5 миллионов залога 1 ноября 2017, 11:15
В Народном фронте назвали "политическим шоу" задержание сына Авакова 31 октября 2017, 20:50
Судью, который пришел к Холодницкому со взяткой, отстранили 18 октября 2017, 10:40
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Холодницкий угодил в больницу
Переворот в ОРЛО: В Луганске "полиция" захватила "прокуратуру" – СМИ
У Путина говорят, что боевики сами решат судьбу ОРДЛО
Кабмин сформировал наблюдательный совет "Нафтогаза"
Все новости
Спецпроект

Куда делись все хорошие люди с Евромайдана?

Какой должна быть отреставрированная "Тарелка" на Лыбидской?

флешмоб

#ЧитайУкраїнське. Министры зовут всех писать о книгах