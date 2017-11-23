Трубаров ответил на дело ГПУ: Политическая игра окружения Луценко

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Четверг, 23 ноября 2017, 17:54

Руководитель Фонда госимущества Виталий Трубаров, который стал фигурантом уголовного дела Генпрокуратуры, утверждает, что ни в чем не виноват.

Об этом он написал в Facebook.

"Относительно заявления генерального прокурора Юрия Луценко о якобы нарушениях при приватизации части помещения МинАПК. Это ничто иное, как политическая игра окружения генерального прокурора накануне прозрачной и конкурентной приватизации, которая не всем нравится, но которая состоится в следующем году", - заявил и.о. главы ФГИ.

Он отметил, что имущество, о котором говорится в деле, принадлежало государственному предприятию, органом управления которого было МинАПК, и не было запрещено к приватизации.

Трубаров напомнил, что в 2011 году вполне законно был подписан договор аренды государственного недвижимого имущества. Арендатор вправе осуществлять неотъемлемые улучшения объекта, а также приватизировать имущество. Поэтому киевское отделение ФГИ, которое он тогда возглавлял, правомерно заключило договор купли-продажи этого имущества.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура подготовила подозрение исполняющему обязанности председателя Фонда государственного имущества Виталию Трубарову по делу о незаконной приватизации части здания Министерства агрополитики в 2013 году.

Позднее появились подробности уголовного производства.

Темы: Фонд госимущества криминал Луценко
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