Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Появились подробности дела, где фигурирует руководитель ФГИ

Четверг, 23 ноября 2017, 16:33

Исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров стал фигурантом уголовного дела об открытии в помещении Минагрополитики ресторана "Козырной карты".

Подробности этой махинации выяснили "Наші гроші".

Сообщается, что должностные лица Министерства аграрной политики, киевского отделения ФГИ, которое тогда возглавлял Трубаров, и ООО "КПШ" в феврале 2013 года незаконно приватизировали 516,6 кв. м помещения МинАПК по ул. Крещатик, 24а.

По данным судебного госреестра, с 1997 года в этом помещении ресторанным бизнесом занималось ООО "Крона-2".

В августе 2011 года владельцы "Кроны" совместно с ООО "Инвест ОМО", которое было связано с тогдашним министром агрополитики Николаем Присяжнюком, и при посредничестве еще нескольких человек создали ООО "Глав Пив Трест", которое фактически начало осуществлять ресторанный бизнес (ресторан "Шато де Флер") вместо ООО "Крона-2". В то же время в августе 2011-го было создано ООО "КПШ" - эту фирму регистрируют на адвоката Александра Пидкипного.

На следующий день после регистрации ООО "КПШ" и.о. гендиректора ГП "Агроинвест" обратился в столичное отделение Фонда госимущества с письмом, что госпредприятие не возражает против передачи в аренду помещений площадью 516 кв. м по ул. Крещатик, 24, поскольку они никому не переданы в аренду, хотя там продолжал свою работу центр "Шато".

 

Со своей стороны ООО "КПШ" тоже обратилось в киевское ФГИ с предложением стать арендатором. А Присяжнюк направил в фонд письмо о том, что министерство не возражает против заключения договора аренды с ООО "КПШ".

Перед заключением договора между ФГИ и "КПШ" в состав учредителей фирмы с целью контроля за ее деятельностью была введена Наталья Соколан, которой Присяжнюк лично дал доверенность на представительство своих интересов.

13 октября 2011 года киевское отделение ФГИ и ООО "КПШ" заключили договор аренды 516 кв. м помещений.

Уже в апреле 2012 года "КПШ" обратилось с письмом в ФГИ о приватизации арендуемых помещений в связи с осуществлением последним неотъемлемых улучшений на 2,65 млн грн, которые якобы проделаны ООО "Фибролит 7" и ООО "Сана юг".

Отделение ФГИ направило письмо в МинАПК со своей позицией. На что 10 мая 2012 года министр Присяжнюк направил письмо, что министерство не возражает против приватизации. Вместе с тем указанные помещения переданы МинАПК для размещения центрального аппарата министерства.

24 октября 2012 года Фонд госимущества принял решение о приватизации 516,6 кв. м по ул. Крещатик, 24 на основании документов, предоставленных ООО "КПШ" и столичным отделением ФГИ.

 
Виталий Трубаров

Указанный приказ стал основанием для выдачи киевскому ФГИ свидетельства о праве собственности на эти помещения. А 6 февраля 2013 года киевское отделение фонда в лице Виталия Трубарова и директор ООО "КПШ" Александр Пидкипний заключили договор купли-продажи помещений за 13,05 млн грн.

28 февраля 2013 года ООО "КПШ" перепродало помещения ООО "ППМГ", которое было создано одновременно с фирмами "КПШ" и "Глав Пив Трест". Доли в уставном капитале ООО "ППМГ" были разделены поровну между связанными лицами с собственниками ООО "Крона-2" и связанными лицами с Присяжнюком на сумму 16 млн грн.

В то же время известно, что помещение на 516,6 кв. м, где располагается ресторан "Шато", были арестованы решением суда от 27 апреля 2017 года. Как показывает госреестр прав, арест до сих пор не снят.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура подготовила подозрение исполняющему обязанности председателя Фонда государственного имущества Виталию Трубарову по делу о незаконной приватизации части здания Министерства агрополитики в 2013 году.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Фонд госимуществакриминалГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

По всей Украине второй раз за утро раздается тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Фонд госимущества
ФГИУ планирует централизовать управление госимуществом
Разыскиваемый экс-глава Фонда госимущества Сенниченко зарегистрировал фирму в Испании – УП
Фонд госимущества продал дворец на Львовщине за 20 миллионов
Последние новости
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки ракет для истребителей и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
12:17
Силы обороны поразили вражеские "Зоопарк" и "Репеллент-1" на Таврийком направлении
12:15
Суд в США возобновил запрет на продажу двух моделей Apple Watch
Все новости...
Реклама: