Появились подробности дела, где фигурирует руководитель ФГИ

Исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров стал фигурантом уголовного дела об открытии в помещении Минагрополитики ресторана "Козырной карты".

Подробности этой махинации выяснили "Наші гроші".

Сообщается, что должностные лица Министерства аграрной политики, киевского отделения ФГИ, которое тогда возглавлял Трубаров, и ООО "КПШ" в феврале 2013 года незаконно приватизировали 516,6 кв. м помещения МинАПК по ул. Крещатик, 24а.

По данным судебного госреестра, с 1997 года в этом помещении ресторанным бизнесом занималось ООО "Крона-2".

В августе 2011 года владельцы "Кроны" совместно с ООО "Инвест ОМО", которое было связано с тогдашним министром агрополитики Николаем Присяжнюком, и при посредничестве еще нескольких человек создали ООО "Глав Пив Трест", которое фактически начало осуществлять ресторанный бизнес (ресторан "Шато де Флер") вместо ООО "Крона-2". В то же время в августе 2011-го было создано ООО "КПШ" - эту фирму регистрируют на адвоката Александра Пидкипного.

На следующий день после регистрации ООО "КПШ" и.о. гендиректора ГП "Агроинвест" обратился в столичное отделение Фонда госимущества с письмом, что госпредприятие не возражает против передачи в аренду помещений площадью 516 кв. м по ул. Крещатик, 24, поскольку они никому не переданы в аренду, хотя там продолжал свою работу центр "Шато".

Со своей стороны ООО "КПШ" тоже обратилось в киевское ФГИ с предложением стать арендатором. А Присяжнюк направил в фонд письмо о том, что министерство не возражает против заключения договора аренды с ООО "КПШ".

Перед заключением договора между ФГИ и "КПШ" в состав учредителей фирмы с целью контроля за ее деятельностью была введена Наталья Соколан, которой Присяжнюк лично дал доверенность на представительство своих интересов.

13 октября 2011 года киевское отделение ФГИ и ООО "КПШ" заключили договор аренды 516 кв. м помещений.

Уже в апреле 2012 года "КПШ" обратилось с письмом в ФГИ о приватизации арендуемых помещений в связи с осуществлением последним неотъемлемых улучшений на 2,65 млн грн, которые якобы проделаны ООО "Фибролит 7" и ООО "Сана юг".

Отделение ФГИ направило письмо в МинАПК со своей позицией. На что 10 мая 2012 года министр Присяжнюк направил письмо, что министерство не возражает против приватизации. Вместе с тем указанные помещения переданы МинАПК для размещения центрального аппарата министерства.

24 октября 2012 года Фонд госимущества принял решение о приватизации 516,6 кв. м по ул. Крещатик, 24 на основании документов, предоставленных ООО "КПШ" и столичным отделением ФГИ.

Виталий Трубаров

Указанный приказ стал основанием для выдачи киевскому ФГИ свидетельства о праве собственности на эти помещения. А 6 февраля 2013 года киевское отделение фонда в лице Виталия Трубарова и директор ООО "КПШ" Александр Пидкипний заключили договор купли-продажи помещений за 13,05 млн грн.

28 февраля 2013 года ООО "КПШ" перепродало помещения ООО "ППМГ", которое было создано одновременно с фирмами "КПШ" и "Глав Пив Трест". Доли в уставном капитале ООО "ППМГ" были разделены поровну между связанными лицами с собственниками ООО "Крона-2" и связанными лицами с Присяжнюком на сумму 16 млн грн.

В то же время известно, что помещение на 516,6 кв. м, где располагается ресторан "Шато", были арестованы решением суда от 27 апреля 2017 года. Как показывает госреестр прав, арест до сих пор не снят.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура подготовила подозрение исполняющему обязанности председателя Фонда государственного имущества Виталию Трубарову по делу о незаконной приватизации части здания Министерства агрополитики в 2013 году.