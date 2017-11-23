Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трубаров ответил на дело ГПУ: Политическая игра окружения Луценко

Четверг, 23 ноября 2017, 16:54

Руководитель Фонда госимущества Виталий Трубаров, который стал фигурантом уголовного дела Генпрокуратуры, утверждает, что ни в чем не виноват.

Об этом он написал в Facebook.

"Относительно заявления генерального прокурора Юрия Луценко о якобы нарушениях при приватизации части помещения МинАПК. Это ничто иное, как политическая игра окружения генерального прокурора накануне прозрачной и конкурентной приватизации, которая не всем нравится, но которая состоится в следующем году", - заявил и.о. главы ФГИ.

Он отметил, что имущество, о котором говорится в деле, принадлежало государственному предприятию, органом управления которого было МинАПК, и не было запрещено к приватизации.

Трубаров напомнил, что в 2011 году вполне законно был подписан договор аренды государственного недвижимого имущества. Арендатор вправе осуществлять неотъемлемые улучшения объекта, а также приватизировать имущество. Поэтому киевское отделение ФГИ, которое он тогда возглавлял, правомерно заключило договор купли-продажи этого имущества.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура подготовила подозрение исполняющему обязанности председателя Фонда государственного имущества Виталию Трубарову по делу о незаконной приватизации части здания Министерства агрополитики в 2013 году.

Позднее появились подробности уголовного производства.

Темы: Фонд госимуществакриминалЛуценко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

По всей Украине второй раз за утро раздается тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Фонд госимущества
ФГИУ планирует централизовать управление госимуществом
Разыскиваемый экс-глава Фонда госимущества Сенниченко зарегистрировал фирму в Испании – УП
Фонд госимущества продал дворец на Львовщине за 20 миллионов
Последние новости
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки ракет для истребителей и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
12:17
Силы обороны поразили вражеские "Зоопарк" и "Репеллент-1" на Таврийком направлении
12:15
Суд в США возобновил запрет на продажу двух моделей Apple Watch
Все новости...
Реклама: