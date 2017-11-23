Хуг обсудил несоблюдение Минских соглашений с Захарченко

404 просмотра
Четверг, 23 ноября 2017, 19:57

Первый заместитель председателя наблюдательной миссии ОБСЕ Александр Хуг встретился с главарем незаконного вооруженного формирования "ДНР" Александром Захарченко.

Об этом сообщает в четверг пресс-центр СММ ОБСЕ.

"Хуг подчеркнул, что безопасность членов СММ ОБСЕ остается высоким приоритетом для миссии, и те, кто нарушает безопасность персонала или имущества СММ, должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Во время встречи с Захарченко Хуг подчеркнул на свободе передвижения миссии, включая доступ к незащищенной границе с Россией, который ограничен на территории, подконтрольной боевикам Захарченко.

Представитель ОБСЕ напомнил, что в ноябре боевики по меньшей мере 23 раза нарушили свободу членов СММ ОБСЕ на передвижение.

"Хуг поднял вопрос о длительном несоблюдение Минских соглашений, что отражено в ежедневных отчетах миссии. Он выразил обеспокоенность по поводу обстрела и стрельбы вблизи объектов критически важной инфраструктуры, таких как Донецк и фильтрационные станции", - отмечают в СММ ОБСЕ.

Хуг призвал к совместным усилиям, направленным на сохранение этих объектов и изъятия тяжелого оружия из этих мест.

Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу длительного присутствия позиций в гражданской инфраструктуре или вблизи нее.

Хуг заявил, что пожалел, что слишком много времени было потрачено на борьбу и призвал больше не искать оправданий, чтобы не улучшать ситуацию.

"Поврежденная инфраструктура должна быть отремонтирована без каких-либо дальнейших задержек", - подчеркнул он.

Как известно, на этой неделе в оккупированном Луганске обострилась ситуация из-за конфликта главаря незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игоря Плотницкого с отстраненным "главой МВД ЛНР" Игорем Корнетом.

Кроме этого вечером 21 ноября в оккупированный Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка.

23 ноября в СММ ОБСЕ анонсировали встречу заместителя председателя наблюдательной миссии ОБСЕ Александра Хуга с главарем незаконного вооруженного формирования "ДНР" Александром Захарченко.

Темы: Донбасс Захарченко ОРДЛО ОБСЕ война
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Штаб АТО рассказал о самых горячих точках Донбасса в эти сутки 23 ноября 2017, 18:58
"МВД" ОРЛО говорит, что прокуратуру захватило ее руководство 23 ноября 2017, 18:40
Кремль второй день отказывается реагировать на раскол в ОРЛО 23 ноября 2017, 14:07
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
На Киевщине разоблачили преступников, которые продавали органы подростков в РФ
Трубаров ответил на дело ГПУ: Политическая игра окружения Луценко
Дело патрульного Олийныка сдвинулось с места
После обысков крымских татар отправили в СИЗО
Все новости

8 киевских заведений, где подают наливки и настойки

живая легенда

Философия жизни и творчества от культового режиссера Дэвида Линча

афиша

Концерт Hurts и еще несколько событий, которые стоит посетить