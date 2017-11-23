Хуг обсудил несоблюдение Минских соглашений с Захарченко
Первый заместитель председателя наблюдательной миссии ОБСЕ Александр Хуг встретился с главарем незаконного вооруженного формирования "ДНР" Александром Захарченко.
Об этом сообщает в четверг пресс-центр СММ ОБСЕ.
"Хуг подчеркнул, что безопасность членов СММ ОБСЕ остается высоким приоритетом для миссии, и те, кто нарушает безопасность персонала или имущества СММ, должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.
Во время встречи с Захарченко Хуг подчеркнул на свободе передвижения миссии, включая доступ к незащищенной границе с Россией, который ограничен на территории, подконтрольной боевикам Захарченко.
Представитель ОБСЕ напомнил, что в ноябре боевики по меньшей мере 23 раза нарушили свободу членов СММ ОБСЕ на передвижение.
"Хуг поднял вопрос о длительном несоблюдение Минских соглашений, что отражено в ежедневных отчетах миссии. Он выразил обеспокоенность по поводу обстрела и стрельбы вблизи объектов критически важной инфраструктуры, таких как Донецк и фильтрационные станции", - отмечают в СММ ОБСЕ.
Хуг призвал к совместным усилиям, направленным на сохранение этих объектов и изъятия тяжелого оружия из этих мест.
Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу длительного присутствия позиций в гражданской инфраструктуре или вблизи нее.
Хуг заявил, что пожалел, что слишком много времени было потрачено на борьбу и призвал больше не искать оправданий, чтобы не улучшать ситуацию.
"Поврежденная инфраструктура должна быть отремонтирована без каких-либо дальнейших задержек", - подчеркнул он.
Как известно, на этой неделе в оккупированном Луганске обострилась ситуация из-за конфликта главаря незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игоря Плотницкого с отстраненным "главой МВД ЛНР" Игорем Корнетом.
Кроме этого вечером 21 ноября в оккупированный Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка.
23 ноября в СММ ОБСЕ анонсировали встречу заместителя председателя наблюдательной миссии ОБСЕ Александра Хуга с главарем незаконного вооруженного формирования "ДНР" Александром Захарченко.