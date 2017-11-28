Найцікавіше: 2004. Сєвєродонецький з'їзд сепаратистів 2005. Чорний піар до дня народження Тимошенко 2011. У Донецьку бунт пенсіонерів з вилами 2012. Каськів, лижний інструктор та угода на мільярд доларів 2016. Януковичу оголошено підозру

2001, середа

Виповнився рік, як плівки майора Мельниченка стали надбанням громадськості. Його головний підсумок – попри величезний скандал, владі Леоніда Кучми вдалося утриматися. На думку німецького експерта з питань Східної Європи професора Герхарда Сімона, це сталося тому, що акціям протесту в Києві не вдалося вплинути на пасивність регіонів, а опозиція виявилася неспроможною об'єднатися.

2002, четвер

Заступник генпрокурора Віктор Шокін висловив думку, що журналіста Георгія Гонгадзе вбили, щоб підставити Кучму. Проте, за його словами, слідство ще не відкинуло остаточно жодну з версій.

2003, п'ятниця

В Україні стартувала інформаційна кампанія "Зупинимо СНІД!" Проведена фондом "АнтиСНІД" Олени Франчук, вона стала першою в Україні кампанією проти СНІДу, організованою приватними особами з власної ініціативи і за свій кошт.

2004, неділя

Помаранчева революція, день 7.

На Луганщині відбувається з'їзд депутатів, який коротко називають Сєвєродонецьким. В ньому беруть участь 3,5 тисячі делегатів з 17 регіонів. Почесний гість – мер Москви Юрій Лужков – готовий зняти улюблену кепку, щоб бути схожим на Віктора Януковича.

Сам Янукович обіцяє дотримуватися всіх рішень, які ухвалить з'їзд. Делегати готуються створити Південно-східну українську автономну республіку, якщо до влади прийде Віктор Ющенко. Харківська, Донецька та Луганська обласні ради заявили про підпорядкування собі МВС та представництв інших державних структур.

РНБО заявила про неприпустимість блокування учасниками акцій адміністративних будівель, а також визнала неприпустимим застосування сили проти учасників конфлікту.

Комітет національного порятунку, який очолює Ющенко, висунув президенту ультиматум: звільнити прем'єра Януковича, змінити склад ЦВК та притягнути до відповідальності сепаратистів.

А містами України відбуваються акції проти фальсифікації результатів голосування на президентських виборах.

2005, понеділок

Невідомі зробили неприємний сюрприз до дня народження Юлії Тимошенко. Києвом розповсюдили листівки, в яких йшлося про те, що на честь свята лідерки "Батькивщини" в ресторанах "Макдональдз" можна отримати безкоштовне меню. "Я зі сльозами на очах згадую ті мамині бутерброди, які вона дбайливо складала в мій шкільний портфель", – нібито процитували Тимошенко у фальшивому листі.

У прес-службі БЮТ обурилися таким чорним піаром.

2006, вівторок

Верховна Рада України визнала Голодомор 1932-1933 років Геноцидом українського народу. 233 депутати проголосували "за". Публічне заперечення Голодомору визнається наругою над пам'яттю його жертв і є протиправним.

2007, середа

Усі члени фракції "НУНС" підписали угоду з БЮТ про створення демократичної коаліції. Раніше кілька нунсівців відмовлялися ставити підписи під угодою, після чого з ними зустрівся Віктор Ющенко. "Ми займаємося улюбленою українською справою – ділимо крісла", – розповів про політичний процес один з вчорашніх "непідписантів" Юрій Єхануров.

2008, п'ятниця

У Криму існують закордонні центри, які намагаються інспірувати протистояння на півострові, розповів голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. А СБУ зібрала доказову базу для висунення звинувачень керівникам структури "Народний фронт Севастополь-Крим-Росія" за публічні заклики до порушення територіальної цілісності України.

2009, субота

Політичним хабарем у 2,5 мільярди назвав президент Ющенко рішення уряду Тимошенко підняти зарплату декільком категоріям працівників, що отримують гроші з бюджету. "За останні 5 тижнів прем'єр Тимошенко підняла зарплату поштарям, сільським лікарям, сільським вчителям, головам сільських рад і ще декільком категоріям", – зазначив Ющенко.

2010, неділя

Хроніка Податкового майдану.

Координаційна рада протестувальників ухвалила рішення не вести жодних переговорів з урядом щодо поправок до Податкового кодексу, а вимагати винятково вето президента. Учасники акції анонсували загальнонаціональну акцію протесту підприємців. А прем'єр Микола Азаров розповів, що зміни в Податковий кодекс вже напрацьовані.

2011, понеділок

Близько ста пенсіонерів у Донецьку з вилами та лопатами в руках взяли штурмом будівлю обласної адміністрації. Вони вимагають зниження комунальних тарифів та дотримання прав пільговиків.

Протестують у місті і чорнобильці, вимагаючи виплатити їм законні пенсії. Деякі з них голодують із 14 листопада. 27 листопада під час ліквідації міліцією їхнього наметового містечка помер один з протестуючих. Глава Донецької ОДА Андрій Шишацький називає цей протест політичним проектом з дестабілізації регіону, а відповідальність за смерть чорнобильця покладає на організаторів акції.

У свою чергу, опозиція вимагає звіту керівників правоохоронних органів у парламенті щодо подій в Донецьку.

Наприкінці дня стане відомо, що Донецька ОДА і облорганізація "Союз Чорнобиль України" підписали меморандум про взаємну співпрацю.

2012, середа

26 листопада голова Держагентства з інвестицій та управління нацпроектами Владислав Каськів у присутності прем'єра Миколи Азарова та міністра ПЕК Юрія Бойка підписав угоду на 1,1 мільярд доларів про створення консорціуму інвесторів національного проекту "LNG-термінал". Проте іспанська компанія Gas Natural Fenosa заявила, що не знає людину, яка підписала угоду від їхнього імені.

У Каськіва назвали це непорозумінням та завірили, що воно на реалізації проекту суттєво не позначиться.

Підписант Джорді Бонвеї також визнав, що не мав права підписувати цей документ. Згодом Reuters з'ясує, що ця людина раніше працювала лижним інструктором.

2013, четвер

Євромайдан, день 8.

У Києві студенти знов масово приєдналися до акції протесту проти відмови від підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Тим часом у Вільнюсі відкрився саміт "Східного партнерства". Президента Віктора Януковича перед самітом зустріли протестувальники з плакатами "Янукович – підпиши!" та "Україна – це Європа". А під час виступу на бізнес-форумі в рамках саміту першого віце-прем'єра Сергія Арбузова його учасники підняли плакати "Воля дорожче російського газу" та "Не бійтесь Путіна!"

2014, п'ятниця

– Один військовий загинув та ще троє дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. Поблизу Станиці Луганської терористи обстріляли маршрутний автобус та два легкові автомобілі, вбито одну людину.

В Антрациті терористи влаштували стрілянину між собою: бойовики "ЛНР" намагаються відвоювати владу в "отамана" Миколи Козіцина.

– Невдовзі борг України перевищить 1 трильйон гривень, повідомляється у проекті "Ціна держави".

2015, субота

ZN.UA пише про те, що 13,5 мільярдів гривень було перераховано за 9 місяців 2015 року з "Укрнафти" на структури "Привату". При тому, що вся виручка компанії становила 21 мільярд гривень. При цьому "Нафтогаз" вже місяць не може отримати в "Укрнафти" деталізовану фінансову звітність за 2015 рік.

2016, понеділок

Генпрокурор Юрій Луценко оголосив підозру екс-президентові Віктору Януковичу у державній зраді й поплічництві Росії в агресії проти України.

У Святошинському райсуді Києва відбувся відеодопит Януковича, що перебуває в РФ. Втікач назвав розгін студентів "Беркутом" 30 листопада 2013 року спланованою провокацією.

А прокурор під час допиту повідомив: із грудня 2013 року по лютий 2014 року зафіксовано 54 дзвінки Віктора Януковича куму Путіна Віктору Медведчуку. Сам екс-президент заявив, що такого не пам'ятає.

Рустем Халілов, для УП